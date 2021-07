BTS, “Permission to dance”/ Brano scritto da Ed Sheeran: cd uscirà il 9 luglio

I BTS pubblicheranno un cd singolo che includerà quattro tracce: Butter, Permission to dance, Butter (Instrumental), Permission to dance (Instrumental). Ad annunciarlo è stata la casa discografica della band K-Pop sudcoreana attraverso i social. Su Twitter sono state condivise la tracklist, la copertina e la data di uscita (9 luglio 2021). Dei pezzi inseriti, “Butter” è il loro ultimo, pubblicato poco più di un mese fa e che ha permesso ai BTS di aggiudicarsi il disco d’argento in Giappone.

Dalle sonorità pop e dalle influenze anni Ottanta/Novanta, è stato descritto dalla stampa come una celebrazione di dance-pop pura, “innegabilmente cool senza sacrificare l’immediatezza o gli hook memorabili”. Per Esquire è irresistibile, per Rolling Stone India è fresca e allegra, mentre Billboard l’ha inserita tra le cinquanta canzoni migliori del 2021 pubblicate fino all’8 giugno. Ad essere inedita è “Permission to dance“, che è stata scritta da Ed Sheeran.

Ed Sheeran sui BTS

Recentemente il cantautore britannico è stato ospite del radio show americano Most Requested Live per presentare il suo ultimo singolo “Bad Habits“. Durante l’intervista, però, ha anche rivelato lui stesso di aver firmato un nuovo brano per i BTS (il primo è stato Make It Right del 2019): “Ho appena scritto una canzone per il loro nuovo disco. Loro sono veramente super, super cool“. Ed Sheeran ha ammesso quanto la collaborazione con i ragazzi del gruppo K-Pop gli sia piaciuta.

I BTS si confermano ancora una volta la boy band dei record: i loro pezzi sono continui successi che valicano il confine sudcoreano. Dall’Asia all’Europa fino all’America, si piazzano nelle classifiche di tutto il mondo. Una delle più importanti è la Billboard Hot 100, che li ha visti aggiudicarsi la prima posizione con “Dynamite”, “Savage Love”, “Life Goes On” e adesso anche con “Butter” in pochissimo tempo (si tratta dell’ascesa più rapida nella storia per una band).

