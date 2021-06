Ed Sheeran video Bad Habits/ “Divento vampiro per rappresentare le brutte abitudini”

Ed Sheeran è tornato sulle scene musicali con il nuovo singolo “Bad Habits“, corredato dal videoclip diretto da David Meyers. La canzone arriva dopo due anni dal suo ultimo tour mondiale da record che ha toccato anche l’Italia e a quattro anni di distanza dall’album “÷ Divide“, che ha venduto oltre 230mila copie nel Regno Unito solo nel primo giorno dell’uscita. Ha poi raggiunto il milione di vendite, sempre nel Regno Unito, dopo appena due settimane ed è rimasto in vetta alla classifica britannica degli album per un totale di venti settimane non consecutive. Oggi è il disco di maggior successo dell’anno nel Regno Unito.

Il nuovo brano “Bad Habits” mette in luce quell’incredibile capacità di reinventarsi continuamente di Ed Sheeran, rimanendo comunque fedele al suo innato stile. E’ stato scritto e prodotto insieme a Johnny McDaid (Shape of You) e FRED (No.6 Collaborations Project): insieme, hanno dato vita a un pezzo up-tempo dalle sonorità estive, caratterizzate sempre dalla classica chitarra del cantante. Quest’ultimo, peraltro, pur spaziando non abbandona quello che è il genere che lo contraddistingue e con cui abbiamo imparato ad amarlo, ossia quello basato prevalentemente sulla musica pop con elementi folk, soul e contemporary R&B, oltre a forti influenze derivanti dalla musica tradizionale irlandese.

Il video di Bad Habits

Il video di “Bad Habits” vede protagonista Ed Sheeran in una inedita veste vampiresca. Il suo alter-ego dai capelli bianchi, i canini affilati e un make-up che lo fa sembrare Joker passa notti selvagge in giro con il suo gruppo di indemoniati, per poi ritornare alle solite sembianze non appena sorge il sole. “Volevo che il video rappresentasse la natura delle brutte abitudini in modo spettacolare, così ho scelto i vampiri. E’ stato molto divertente interpretare un vampiro, tranne che per l’altezza (quello non è stato per niente divertente!). Spero diverta anche voi”.

Ed Sheeran ha cantato per la prima volta live il nuovo singolo durante la sera del 25 giugno da Portman Road a Ipswich Town per UEFA Euro 2020, con la regia di Emil Nava (l’esibizione è stata trasmessa su TikTok). Intanto il cantante è impegnato in studio alla lavorazione del suo prossimo disco in cui sarà contenuto molto probabilmente “Bad Habits”, con il quale ha già segnato un ritorno euforico dopo essere diventato padre per la prima volta.





