Bufera Mourinho/ Mini allenamento nel parco: non rispettato distanziamento sociale

Mentre la Gran Bretagna sta vivendo un momento quanto mai drammatico per l’aggaravarsi dell’emergenza sanitaria per la pandemica da coronavirus, ecco che sui social è bufera intorno a Jose Mourinho, allenatore del Tottenham, “pizzicato” assieme a qualche giocatore a disputare un mini allenamento al parco, dove ovviamente non sono state rispettate le norme del distanziamento sociale, imposte dal governo. Stando quanto raccolto dal Daily Mail, lo Special One si sarebbe riunito con altri tre giocatori degli Spurs e dunque Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon e Tanguy Ndombele, tutti residenti nel Nord di Londra, al parco per effettuare alcuni esercizi, in aperta violazione delle direttive governative, per cui l’esercizio fisico all’aperto può essere intrapreso solo con una altra persone della propria famiglia, e senza rispettare le norme del distanziamento sociale, che in Inghilterra è di due metri.

MOURINHO NELLA BUFERA PER UN MINI ALLENAMENTO AL PARCO

Appena diffusa la notizia di questo mini allenamento di Mourinho con alcuni giocatori del Tottenham, chiaramente si è scatenata la bufera sui social, dove sono anche feroci le critiche che sono piovute sullo Special One. Tanto che è dovuto intervenire lo stesso club, che stando a quanto comunicato, non ha certo preso bene l’iniziativa del suo tecnico: “A tutti i nostri giocatori è stato ricordato di rispettare le regole del distanziamento sociale, soprattutto quando ci si allena all’aperto. Non smetteremo mai diffondere questo messaggio”. Basterà però tale reprimenda? Difficile dirlo: negli ultimi giorni parecchi protagonisti della Premier sono saliti agli onori delle cronache e non certo per fatti molto edificanti, in un momento poi così delicato per il paese, e dove ricordiamo che al momento lo stesso Premier Boris Johnson è ricoverato in condizioni critiche per coronavirus.



