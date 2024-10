Come sappiamo, il matrimonio tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico ha fatto chiacchierare il web, ma è stata la dedica del famoso portiere a far scattare il gossip non appena ha mandato una dedica alla sua neo sposa. Parole romanticissime quelle di Buffon che alcuni hanno letto come una velata stoccata alla ex Alena Seredova: “Con te ho scoperto cos’è il vero amore. Non pensavo esistesse“. Frase che seppur bellissima se si pensa al contesto di un matrimonio, ha fatto discutere il pubblico e i social che hanno ritenuto inopportune le sue parole e offensive nei confronti dell’ex.

In effetti, alle nozze erano presenti anche i figli avuti con la Seredova: Davide Lee e Thomas, motivo per il quale secondo alcuni avrebbe potuto evitare. A dare la notizia di cos’è successo dopo la dedica di Buffon a Ilaria D’Amico è stato il settimanale Oggi, che ha raccontato di come i due stiano vivendo un momento idilliaco della loro vita, circondati dall’amore per il figlio Leopoldo Mattia. Intanto, Alena si è innamorata di nuovo, stavolta di Alessandro Nasi, noto imprenditore con il quale è sposata ormai da un anno e insieme al quale ha avuto una bambina.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, gli invitati gelati dopo le parole del portiere: “In fondo è un uomo…”

Ma come ha reagito Alena Seredova dopo aver sentito le parole d’amore di Gigi Buffon nei confronti di Ilaria D’Amico? Di certo non è facile sentire alcune frasi dopo aver passato una vita insieme, ma la Seredova non ha mai voluto sbilanciarsi troppo riguardo alla relazione tra il portiere e la conduttrice. Al settimanale Oggi ha confessato di non aver niente da dire: “Non penso serva che io dica nulla”, ha detto, rimanendo dunque fuori dalla loro relazione.

Nelle scorse settimane, invece, si era parlato molto del discorso di Ilaria D’Amico al suo stesso matrimonio. La giornalista pare aver utilizzato altre parole, rimanendo salda nella sua eleganza senza far paragoni con nessun altro e anzi, ringraziando i figli di Buffon e Alena per essersi impegnati ad accettare la nuova relazione del papà. I presenti, infatti, sono rimasti gelati dalle parole del portiere, e alcuni sarebbero ricaduti anche in pensieri sessisti, definendo le parole di un uomo come limitate rispetto a quelle di una donna: “In fondo è un uomo il suo vocabolario nelle situazioni sentimentali è quello che è“.