Buffon, guida a 155 km/h e senza cinture/ Gaffe social: ora deve parare le critiche

Gaffe social di Gigi Buffon. L’ex portiere di Juventus e Paris St Germain ha pubblicato una foto che sta facendo discutere. «L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso», ha scritto il numero 1. Ma è stato tradito da qualche particolare che gli è sfuggito forse quando è stato immortalato dallo scatto. Ad esempio, Buffon stava guidando a 155 km/h. Ma non è l’unico “scivolone”: per giunta era pure senza cintura di sicurezza allacciata. Al popolo del web non sfugge mai nulla, quindi non deve sorprendere neppure il fatto che abbiano notato il pacchetto di sigarette nello sportello lato guida. «Pacchetto Marlboro, senza cintura e 155 km/h…sempre di più idolo indiscusso», ironizzano gli utenti su Instagram. C’è chi parafrasa la frase del portiere: «L’unica regola del viaggio è non dimenticare le sigarette». In molti però non gradiscono: «Questo è un messaggio della Sicurezza Stradale su cosa NON fare alla guida».

BUFFON, GAFFE SOCIAL: GUIDA A 155 KM/H E SENZA CINTURE

Considerato un modello in campo, non si può dire lo stesso di Gigi Buffon quando è al volante. Tradito da una foto mentre era alla guida, è stato bersagliato dalle critiche sui social per le infrazioni che ha commesso. In attesa di tornare in campo, Buffon dovrà parare gli attacchi. Intanto si parla pure del suo futuro: potrebbe infatti tornare in Serie A nella prossima stagione. Stando a quanto riportato da Sky, l’Atalanta si è fatta avanti per l’ex portiere della Juventus e del Psg. In vista della sua prossima avventura in Champions League, il club bergamasco vuole puntare sull’esperienza del portierone, attualmente svincolato dopo il mancato accordo con i campioni di Francia. Questa è la prima offerta concreta arrivata dall’Italia, ma Buffon ne ha ricevuta una da tempo dal Porto, orfano di Iker Casillas. Al momento i Dragoni sono in pole, ma potrebbe fare la differenza la possibilità di stare più vicino alla famiglia con il trasferimento a Bergamo.





