Buffon, la crisi con Alena Seredova e il tradimento con Ilaria D’Amico

Gianluigi Buffon e Alena Seredova hanno vissuto una splendida storia d’amore, almeno fino alla crisi che li ha portati ad allontanarsi e che ha spinto l’ex numero uno tra le braccia di un’altra donna. L’ex portiere della Juventus, infatti, tradì Alena Seredova con la giornalista sportiva Ilaria D’Amico, per la quale aveva perso la testa e con cui oggi condivide la sua quotidianità. Alena Seredova non ha mai valutato l’idea di perdonare l’ex compagno, se mai lui avesse voluto provare a tenere uniti i cocci del loro rapporto.

La soubrette di Praga a questo proposito, in una chiacchierata Instagram coi suoi follower, ha ribadito di non aver mai considerato l’idea di regalarsi una seconda possibilità con Gigi, nemmeno per offrire ai figli un’immagine di apparente normalità. Alena Seredova ha scelto la strada della sincerità coi bambini, ascoltando se stessa e prendendo atto del desiderio di Buffon di cercare altrove la sua felicità.

Alena Seredova non crede nel concetto di famiglie allargate: “Ognuno ha la sua…”

Oggi Alena Seredova ha voltato pagina ma non ha rapporti con la moglie di Gianluigi Buffon, mentre con lui mantiene un legame il più sereno e cordiale possibile. Guai però a menzionare il concetto di famiglia allargata, rispetto alla quale la soubrette si dice estremamente contraria. “Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi. Non sono una persona che desidera vendetta ma neppure una che dimentica”, le sue parole.

Come dicevamo, Alena e Gigi nel tempo hanno instaurato un rapporto equilibrato per dare un senso di serenità alla loro famiglia. E stando a quanto raccontato dai figli David Lee e Louis Thomas, i due ci sarebbero riusciti benissimo.

