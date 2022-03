Bugo e Cristian Dondi, Gli Indipendenti a Pechino Express/ Il loro destino è a rischio?

Bugo e Cristian Dondi a rischio un percorso in salita?

Bugo e Cristian Dondi nel momento in cui hanno deciso di partecipare a “Pechino Express” avevano dalla loro l’affiatamento fatto di lunghi anni di lavoro insieme ma, almeno per ora, questo si è visto solo in parte in questa prima parte di percorso. I due praticamente da subito hanno rischiato che il loro percorso finisse, al punto tale che è stata solo la decisione della coppia “Italia-Brasile”, che ha eliminato definitivamente Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, a permettere loro di poter proseguire.

E non è andata nemmeno in occasione della terza puntata, dove si sono ritrovati fanalino di coda della classifica. Alcuni aspetti del loro carattere sono apparsi evidenti in diversi frangenti di questa avventura e potrebbero finire quindi per condizionarne il prosieguo.

Bugo e Cristian Dondi, Gli Indipendenti a Pechino Express: le discussioni saranno fatali?

Conoscersi da anni non è certamente garanzia di avere opinioni concordanti su tutto, anzi, a maggior ragione quando ci si trova a dover affrontare una serie di situazioni difficili. E quelle che i concorrenti di “Pechino Express” devono gestire ne sono la riprova. Emblematico è quanto sta accadendo a Bugo e Cristian Dondi, colleghi e amici da anni, ma protagonisti di un diverbio decisamente acceso in occasione dell’ultima puntata del programma.

I due, infatti, si sono ritrovati a dover subire una penalità per non essere riusciti a portare a termine la missione che era stata loro assegnata. Non solo, la coppia non era d’accordo nemmeno sulla tattica scelta per proseguire la gara. A questo punto non è escluso che questo possa mettere ancora più a rischio il loro destino nel gioco.

