Bugo e Dondi, chi sono i Quaxo di Pechino Express 2022/ Dalla musica a concorrenti del reality

Quaxa chi sono? L´amicizia di Bugo e Dondi approda nella nuova edizione di “Pechino Express 2022”, il game show condotto da Costantino della Gherardesca. I due sono in gara come “gli indipendenti”, ma chi sono? Se Bugo é conosciuto dal grande pubblico per la sua querelle al Festival di Sanremo 2020 con Morgan, poche sono le informazioni su Dondi. Classe 1976, Cristian Dondi fa la conoscenza di Christian Bugatti, in arte “Bugo”, da giovanissimo. Dopo il militare, una volta tornato a casa, Dondi decide di creare una band e coinvolge in questo progetto anche l´amico Bugo. Nascono cosí i Quaxo composti da Dondi e il bassista Guido Pellò.

La band dura quanto un gatto in tangenziale cosí Dondi, una volta sciolta la band, lascia l´Italia per trasferirsi a Londra dove comincia a lavorare nel settore audiovisivo. Inizia cosí la nuova avventura che lo porta a diventare un filmmaker freelance, ma anche montatore e operatore di documentari, cortometraggi, e promo commerciali. Una carriera importante, visto che ha collaborato con importanti agenzie tra cui Discovery Channel, MTV, Sky, Fondazione Trussardi, Zegna, Replay, Lotto e tante altre.

Dondi e l´amicizia con Bugo: i due concorrenti a Pechino Express 2022

Bugo e Dondi sono “Gli indipendenti” della nona edizione di Pechino Express 2022. Dopo due partecipazioni al Festival di Sanremo, il cantautore torna in gara si, ma questa volta come concorrente dell´adventure game condotto da Costantino della Gherardesca. La fama di Bugo é indubbiamente legata alla lite avvenuta con Morgan sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo quando ha lasciato il palco a causa del comportamento del collega. A distanza di un anno Bugo é tornato in gara, ancora una volta tra i Big, ma questa volta da solo.

La querelle con Bugo ha sicuramente segnato la sua carriera come ha raccontato dalla pagine di Rolling Stone: “la cosa mi ha colpito e destabilizzato molto, anche perché vorrei vedere chi non avrebbe reagito così a un delirio del genere. Tuttavia, io rifarei tutto allo stesso modo. È chiaro che il senso di rivalsa è moltissimo. Ho tutti i miei difetti, ma sono sempre stato uno di grande carattere. Avevo scritto Sincero e mi avevano eliminato, quindi mi sono detto: cazzo voglio tornarci”. Il ritorno a Sanremo 2021 é stato sicuramente una vittoria: “non era affatto scontato che tornassi, ma ero così contento di E invece sì che ho voluto riprovarci. E sono contento di essere stato preso perché il pezzo è piaciuto, non per compensazione”.



