BUGO, E INVECE SÌ/ Terzultimo in classifica complici le stonature (Sanremo 2021)

Ispira grande tenerezza lo sfogo pubblicato su Twitter da Cristian Bugatti in arte Bugo, che torna a parlare dell’episodio che l’ha visto protagonista insieme a Morgan al Festival 2020. A differenza di quest’ultimo, Bugo non fa direttamente il nome dell’(ex) amico, ma il riferimento a quanto accaduto è abbastanza esplicito: “Mi sono rotto”, sintetizza, “sono qui al Festival per parlare di musica”. E spiega: “Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo”. Le sue ultime esibizioni sul palco di Sanremo 2021 sono state caratterizzate da qualche stonatura di troppo che il pubblico social ha subito evidenziato. E – a dire il vero – non pochi utenti ci sono andati giù pesante: “Raga, ma Bugo come fa a fare il cantante?”, si chiede per esempio Valeria Angione. “Quando sento cantare Bugo penso che la mia carriera da cantante potrebbe decollare da un momento all’altro”, si legge in un altro tweet. La performance non proprio eccelsa dell’ultima sera l’ha portato a piazzarsi al 24esimo posto davanti solo a Random e Aiello. Poco apprezzato anche il suo look: quest’anno, il cantante si presenta con i capelli brizzolati più lunghi del solito e una barba incolta. E non passa inosservato: “Sto ancora cercando di capire perché Bugo è invecchiato di trent’anni in un solo anno”. Immancabili le foto del ‘prima’ e ‘dopo’: in effetti, un cambiamento c’è stato.

Le performance sottotono di Bugo, un Sanremo 2021 deludente per lui…

Inizialmente, la presenza di Bugo al Festival di Sanremo era tra le più discusse, se non tra le più attese. Le sue prestazioni, però, sono state deludenti: ‘inaccettabile’, a detta di alcuni, che un cantante stoni su un palco così importante. Ricordiamo però che Bugo nasce cantautore, non performer o showman, ed è più bravo a scrivere che a cantare. Di casi come il suo ce ne sono stati altri, nella storia della musica: pensiamo per esempio a Lucio Battisti, che peraltro lo stesso Bugo ha omaggiato nella serata delle cover e che ricorda spesso nei suoi post. Il paragone tra i due sarebbe azzardato, ma anche Battisti veniva accusato spesso di non saper cantare. Ciò che ha pesato su Bugo, nello specifico, è stato anche l’orario assegnato alla sua esibizione: il cantautore, infatti, è salito sul palco intorno all’una di notte. Ancora, hanno giocato a suo sfavore le aspettative del pubblico dopo il boom dello scorso anno, oltre alle critiche di Morgan che non ha mai smesso di attaccarlo. In ogni caso, per citare Arisa, Bugo è consapevole che avrebbe potuto ‘fare di più’: “Non sono il più intonato di tutti”, ammette, “ma di certo sono più sincero di molti”.



