Bullone nel panino alle elementari/ “In passato trovato un piercing in una zuppa”

A Mattino Cinque News si è parlato del curioso caso del bullone che è stato trovato da un bimbo di quinta elementare in un panino. Il programma di Canale 5 ha intervistato Mauro, il genitore di un compagno di classe del bimbo “sfortunato”, che ha raccontato: “Un episodio grave su cui va fatta un’indagine, va fatta luce, è successo in gita. Avevamo chiesto dei panini, questo compagno di mia figlia l’ha addentato e dentro c’era un bullone, se fosse stato morsicato o inghiottito non saremmo così tranquilli”.

“Vorremmo che non succedesse più – ha proseguito il papà – sbagliare, sbagliamo tutti ma cerchiamo di non fare succedere queste cose anche perchè abbiamo già avuto dei problemi quest’anno, problemi riguardo ai locali della mensa che non erano a norma, i nostri figli hanno mangiato fino ad un mese fa in classe e non ci sembrava giusto, comportava svariati problemi”. La giornalista di Mattino Cinque News ha aggiunto: “Ci raccontavano delle mamme che non è la prima volta che succedono episodi di questi tipo, addirittura una mamma ci ha raccontato che ha trovato un piercing, un orecchino, in una zuppa”, vicenda che ovviamente noi non possiamo verificare e che vi riportiamo così come raccontata dalla giornalista.

BULLONE DENTRO IL PANINO: “IL COMUNE HA CHIESTO DELLE VERIFICHE”

“Il Comune di Milano ha chiesto alla mensa di fare delle verifiche – ha continuato la giornalista – e di fare ispezioni che sono state fatte, l’azienda ha inviato ispezioni nella ditta che le fornisce il pane e sembra che un bullone si sia staccato da una macchina che impasta il pane. La preside ha fatto sapere che erano stati rassicurati su cose di queste tipo, tuttavia chi ha farcito il panino non si è reso conto che all’interno del pane c’era un oggetto metallico”.

Sembra inoltre che sempre nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 vi siano stati dei problemi anche con la carne bianca che pare avesse una colorazione un po’ strana. “Ma guarda questo bullone! – ha esclamato poi Francesco Vecchi, conduttore di Mattino Cinque News, indicando la foto del panino incriminato – chi ha fatto questo panino come ha fatto a non accorgersi?”. Una vicenda a dir poco spiacevole che speriamo non si ripeta mai più.

