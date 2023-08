Buon Ferragosto 2023/ 10 frasi uniche per i tuoi auguri (12 agosto)

Come ogni anno a Ferragosto 2023, c’è chi sceglie di passarlo sulla spiaggia al mare, chi invece opta per la montagna, magari facendo una bella escursione o un picnic, chi opta per una gita in una città d’arte o ancora chi decide, in tutta comodità, di pranzare in un ristorante. Per fare gli auguri di buon Ferragosto 2023 in vista del 15 del mese, possiamo utilizzare belle frasi da dedicare ai nostri cari, come: “Che siate tra grigliate, angurie e gavettoni, o nel silenzio di una città d’agosto, buon Ferragosto“,

Supermercati aperti a Ferragosto 2023/ Orari 15 agosto, elenco negozi e centro commerciali da Roma a Milano

Passiamo poi ad una frase di Stephen Littleword: “Che sia un Ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore, come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene. Non servono grandi cose per fare grande un giorno, buon Ferragosto!”. Una frase molto dolce e romantica che lascia spazio a tutti i bei sentimenti che si provano nei confronti delle persone alle quali vogliamo bene.

Immagini buon Ferragosto 2023/ Frasi auguri, foto e gif con sole e mare per festeggiare l'estate (11 agosto)

AUGURI BUON FERRAGOSTO 2023: FRASI DA INVIARE TRAMITE WHATSAPP

Non solo frasi dolci e romantiche di auguri in questo Ferragosto 2023. C’è anche chi preferisce mandare ad amici e parenti, tramite Whatsapp o i social network, frasi più divertenti. Vediamone allora qualcuna: “La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto!”. O anche: “Buon Ferragosto a tutti! Dichiaro ufficialmente aperto il conto alla rovescia per Natale!”. Oppure: “Buon Ferragosto! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti più rilassati e, perché no, più abbronzati”.

Immagini Buon Ferragosto 2022/ Foto, meme divertenti su auguri "Se chi mi interessa…"

BUON FERRAGOSTO 2023, IL “DECALOGO” DELLE FRASI PER AUGURI SPECIALI…

Ferragosto rappresenta un po’ un giro di boa e un’occasione che avvicina al rientro a lavoro. Ecco perché c’è proprio chi ironizza sul lavoro. Andiamo dunque a vedere belle frasi di auguri di Buon Ferragosto 2023 da inviare ai colleghi: “Questo giorno di festa serve a ricordarci che la cosa più bella del lavoro sono le ferie! Buon Ferragosto!”. E ancora: “Goditi queste ultime ore di relax perché tra poco si torna a lavoro… Anche se la tua fortuna sarà quella di rivedermi!”. Un’altra simpatica frase ironizza sulla dieta: “Ferragosto, bilancia mia non ti conosco… Tanti auguri!”. Infine, “Passano gli anni ma le domande restano le stesse: esiste Dio? Siamo soli nell’universo? Che fai a Ferragosto?”.

Per rendere questa ricorrenza ancora più memorabile, ecco una selezione organizzata di frasi speciali di auguri di un “Buon Ferragosto 2023” a chi ami.

1. **Scintille di Gioia:** In questa giornata di luce e serenità, ti auguro un Ferragosto scintillante di gioia e spensieratezza. Che ogni istante sia un’occasione per creare ricordi indelebili con coloro che tieni più cari.

2. **Calore Familiare:** Inizia il tuo Ferragosto con il calore della famiglia e l’affetto degli amici. Buon Ferragosto a te e a coloro che sono nel tuo cuore!

3. **Riposo Rigenerante:** Il Ferragosto è l’occasione perfetta per staccare la spina e rigenerarsi. Auguri sinceri per una giornata speciale all’insegna del relax e del benessere.

4. **Illuminato dal Sole:** Con il sole che brilla nel cielo, ti auguro un Ferragosto illuminato dalla gioia e dal calore. Che la tua strada sia sempre illuminata da momenti felici.

5. **Dolce Abbraccio Estivo:** Lasciati cullare dal ritmo dolce dell’estate in un abbraccio di tranquillità. Buon Ferragosto, che sia dolce e sereno come il tuo sorriso.

6. **Pace e Serenità:** In questa giornata speciale, ti auguro di trovare pace e serenità ovunque tu vada. Buon Ferragosto, che sia un momento di armonia interiore.

7. **Allegria Radiante:** Che il calore solare porti con sé un’esplosione di allegria e colori. Buon Ferragosto, che la tua giornata sia radiante di felicità!

8. **Momenti Indimenticabili:** Che questo Ferragosto sia ricco di momenti indimenticabili, sorrisi e condivisione con chi ami. Auguri di cuore per una giornata speciale.

9. **Luce dell’Amore:** Mentre il sole splende nel cielo, che la luce dell’amore illumini la tua vita. Buon Ferragosto, che ogni giorno sia un dono prezioso.

10. **Avventure Estive:** Il Ferragosto è il trampolino di lancio per nuove avventure e traguardi. Buon Ferragosto e che l’estate porti con sé sorprese straordinarie!

Scegli le parole che risuonano maggiormente con te e invia questi auguri di “Buon Ferragosto” per creare legami speciali e diffondere affetto in questa giornata unica. Che il tuo Ferragosto sia pervaso da momenti di gioia, relax e serenità!











© RIPRODUZIONE RISERVATA