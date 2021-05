Buongiorno mamma!/ Anticipazioni puntata oggi 5 novembre: i ricordi di Francesca

Buongiorno mamma!, anticipazioni puntata oggi, 5 novembre

Tutto è pronto per il ritorno in onda di Buongiorno mamma! dopo il successo delle prime due puntate. Siamo ormai nel mezzo del cammino della serie con Raoul Bova che è composta da sei puntate, siamo alla terza, e che ci terrà compagnia per tutto il mese di maggio salvo cambiamenti. Cosa ne sarà quindi di Guido e i suoi in questa seconda parte di stagione e cosa ne sarà adesso del papà pronto a diventare nonno provando ad affrontare tutto da solo, i suoi sentimenti compresi? Le anticipazioni non sono mai molte soprattutto relative a flashback e momenti passati di Anna e degli altri personaggi, ma siamo sicuri che anche il presente sarà ugualmente intricato. In Buongiorno Mamma! Sole continuerà a voler mantenere il riserbo sulla paternità di su figlio ma, preso da mille cose e diverse scoperte, Guido non riuscirà a stare accanto alla figlia come dovrebbe.

Cosa nascondono i ricordi di Francesca?

I segreti che possono venire a galla a Buongiorno mamma! dopo la scoperta dei soldi in banca spariti e di altre questioni irrisolte, preoccupano il capofamiglia che dovrà dividersi non solo tra questioni legali ma anche tra il ruolo di padre e madre. Sole non è l’unica a destare preoccupazione visto che il vicequestore Colaprico sembra pronto ad indagare sulla scomparsa di Maurizia e per questo chiederà alla figlia Agata di firmare per poter riaprire le indagini, cosa verrà a galla su questa storia e quanto Anna vi era implicata? Intanto,

Francesca continua a fare i conti con la sua ossessione riguardo ai suoi strani ricordi dell’infanzia mentre Jacopo scopre qualcosa su Greta che lo sconvolgerà. Ciliegina sulla torta in questa puntata di Buongiorno mamma! sarà proprio Agata che, se da una parte sembra pronta a scavare nel suo passato, dall’altra riceverà il supporto di Guido pronto a spronarla per studiare per l’esame d’ammissione, Sole alla fine prende il coraggio a due mani e decide di affrontare Federico con la sua verità ma il giovane non ha intenzione di farsi carico delle sue responsabilità.

Buongiorno mamma! La famiglia Borghi in crisi?

Il cerchio intorno alla terza puntata di Buongiorno mamma! si chiude con Francesca pronta a recarsi da nonno Elio, qualche verità che ancora non conosciamo verrà a galla durante questa visita o sarà solo il momento dei ricordi e delle lacrime? Questo mix tra emozioni e giallo ha convinto il pubblico di Canale5 che attende con ansia la puntata di oggi, 5 maggio, in onda dalle 21.30 circa, per scoprire cosa ne sarà della famiglia Borghi e di tutti coloro che ci girano intorno.



