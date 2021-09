Buoni o cattivi, Diletta Leotta e il “Revenge porn”/ Diretta: “Un vuoto dentro”

Buoni o cattivi, anticipazioni puntata 14 settembre

Buoni o cattivi, la nuova trasmissione di Italia 1 condotta da Veronica Gentili, torna in onda oggi, martedì 14 settembre. Dopo l’intervista ad Emis Killa, Veronica Gentili affronta un tema delicato come la violenza sulle donne. L’appuntamento odierno di Buoni o cattivi dal titolo “Rosa Sangue” si apre con un film-documentario che mostra la testimonianza di alcuni familiari di vittime così come quelle di medici ed infermieri che si ritrovano a prestare soccorso alle vittime. Oltre alla violenza fisica, Veronica Gentili, nel corso della puntata, parla anche dell’odio che si scatena sul web.

In particolare, Buoni o cattivi mostra anche la testimonianza di giovani ragazze che, sui social, si ritrovano a fare i conti con l’odio verbale degli haters. Per affrontare il tema, inoltre, Veronica Gentili intervista Diletta Leotta che ha fatto i conti, in passato, dell’odio del web e di revenge porn.

Veronica Gentili intervista Diletta Leotta: “Non respiravo più”

Diletta Leotta, amatissima e seguitissima sui social, volto noto del piccolo schermo, conquistando il successo, ha dovuto fare i conti con l’odio degli haters e con il reveng porn. Ai microfoni di Veronica Gentili, la Leotta racconta i momenti drammativi vissuti in quel periodo. “Le mie foto in rete? È stato un momento tragico. Ho pensato che la mia vita fosse finita, che non sarei più uscita di casa perché all’idea che le persone potessero guardarmi, anche se avevo i vestiti, mi sentivo nuda”, ha raccontato la Gentili.

Diletta Leotta racconta, poi, il momento in cui ha scoperto della presenza delle sue foto in rete. A counicarle della presenza delle foto è stato un amico. Inizialmente, la Gentili ha pensato ad un fotomontaggio. Poi la scoperta e il dramma vissuto. “Ho sentito un vuoto dentro, mi si è bloccato il respiro credo per più di dieci minuti, non riuscivo proprio a respirare“.

