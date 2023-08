Caccia al tesoro, Rete 4/ La supercoppia Salemme-Buccirosso diretta da Vanzina, oggi, domenica 27 agosto 2023

Caccia al tesoro, diretto da Carlo Vanzina

Domenica 27 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21,25, la commedia italiana del 2017 intitolata Caccia al tesoro.

La pellicola è diretta dal celebre regista Carlo Vanzina, fratello minore di Enrico Vanzina e padre di numerose commedie imperdibili del cinema italiano come Eccezzziunale… veramente, A spasso nel tempo, Un’estate ai Caraibi e Febbre da cavallo – La mandrakata. Soggetto e sceneggiatura sono di entrambi i fratelli, e la distribuzione è di Medusa Film.

Il protagonista, l’attore teatrale Domenico Greco, è interpretato dall’attore e comico napoletano Vincenzo Salemme, uno dei maggiori rappresentanti della comicità partenopea degli ultimi anni insieme a Biagio Izzo, Maurizio Casagrande e Francesco Paolantoni. Al suo fianco, un altro grande artista napoletano, Carlo Buccirosso, interprete di Cirino Pomicino ne Il divo di Sorrentino e dell’amico imprenditore di Jep Gambardella ne La grande bellezza. Nel cast anche la bellissima attrice napoletana Serena Rossi, attualmente sul piccolo schermo con la serie Rai Mina Settembre, e il comico romano Max Tortora, uscito quest’anno nelle sale cinematografiche con il film Tramite amicizia, di Alessandro Siani.

La trama del film Caccia al tesoro: una moderna “operazione San Gennaro”

Caccia al tesoro racconta la storia del povero Domenico Greco (Vincenzo Salemme), un attore teatrale pieno di debiti, ormai costretto a vivere con sua cognata Rosetta (Serena Rossi), vedova di suo fratello e con un figlio di soli 9 anni con un grave problema al cuore.

Il piccolo potrebbe salvarsi solo affrontando una pericolosa, e costosa, operazione negli Stati Uniti: per riuscire a raggiungere la cifra dei 160 mila euro necessari per l’intervento, mamma e zio pregano davanti all’altare di San Gennaro nella speranza di ottenere un miracolo.

Il tanto desiderato miracolo arriva, il patrono li autorizza a prendere uno dei gioielli della sua Mitra custodita con il celebre tesoro presente nella cripta. In realtà, quella che sembra una manifestazione del santo altro non è che le parole di un parcheggiatore che rimbombano nella navata della chiesa.

Domenico e Rosetta però nutrono una speranza con la grazia che credono di essere riusciti a ottenere e, con l’aiuto di alcuni amici, tra cui Ferdinando (Carlo Buccirosso), Cesare (Max Tortora) e Claudia (Christiane Filangieri), iniziano la caccia al tesoro, attraversando l’Italia da Sud a Nord, fino a raggiungere la Francia in Costa Azzurra.

Dovranno confrontarsi e scontrarsi con numerosi personaggi: poliziotti, rapinatori, camorristi e mercanti d’arte, in una sequenza comica di avvenimenti nella piena tradizione della commedia italiana…











