Cacciari esplode contro Italo Bocchino: “Vaf*anculo! Mi sono rotto i cog*ioni”/ Video: scontro sulle europee

Scontro ad Accordi & Disaccordi sul Canale 9 tra Italo Bocchino e Massimo Cacciari. Parlando del tema elezioni europee, il giornalista ed ex deputato ha affermato: “Chi non va a votare ha scelto di non andare a votare e lo ha fatto perché o non si sente rappresentato, o perché sa che è ininfluente, perché la democrazia è solida”. Parole, le sue, che hanno fatto storcere il naso al filosofo, che si è prontamente alterato, affermando: “Ma come fai a dire queste puttanate? Ma come fai a dire che la gente non vota perché la democrazia è solida? Ma hai mai parlato con qualcuno per strada chiedendo perché non va a votare?”.

Bocchino, ancora, ha replicato: “Sì, tutti i giorni”, mandando su tutte le furie Cacciari, che non ci ha visto più ed è esploso. “E qualcuno ti ha risposto che non va a votare perché la democrazia è forte? Ma vaffanculo, che mi sono rotto i coglioni” ha chiosato, lanciando lo studio, mentre il politico se la rideva sotto i baffi.

Italo Bocchino e Massimo Cacciari, web diviso

Lo scontro tra Italo Bocchino e Massimo Cacciari sul tema delle elezioni europee ha scatenato anche i social, che si sono schierati per larga parte dalla parte del filosofo. Un utente, ha scritto: “Duole dirlo, ma questa volta concordo con quell’isterico di Cacciari. Anche un orologio fermo segna l’ora corretta due volte al giorno”. “Lo sclero di Cacciari era l’unica reazione sensata” ha replicato ancora un altro. C’è però anche chi ha dato ragione al giornalista ed ex deputato: “Da un punto di vista della scienza politica, ovviamente ha ragione Bocchino“.

Infine, non sono mancate le analisi puramente politiche: “Bocchino vive sul pianeta Meloni. È incredibile quante minchiate riesca a dire senza provare un minimo di vergogna. La gente non vota perché sa che “democrazia” è una parola usata per giustificare le varie porcate. Altro che democrazia solida“.

Mandare a fanculo Italo Bocchino per le cazzate che dice, un sogno di tutti noi. Medaglia al valore per Cacciari🎖️ pic.twitter.com/iI1doGTp2m — ᴠ ɪ ɴ ᴄ ᴇ ɴ ᴢ o (@vncnzvlln92) June 13, 2024













