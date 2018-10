Video/ Torino Fiorentina (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 10^ giornata)

Finisce 1-1 il match tra Torino e Fiorentina. Ospiti subito in vantaggio con l’ex Benassi ma il Toro nel giro di dieci minuti trova il pari con l’autogol di Lafont. Nella seconda metà le due compagini non si fanno male e strappano un punto a testa. Pari che consente ai viola di agganciare momentaneamente la Sampdoria al quinto posto, salgono a quattordici punti i granata.

SINTESI PRIMO TEMPO

Torino in campo con il 3-5-2. Tra i pali Sirigu, linea difensiva composta da Izzo, N’Koulou e Djidji. A centrocampo da destra verso sinistra De Silvestri, Baselli, Rincón, Meïté e Aina. In attacco troviamo Falqué e Belotti. La Fiorentina risponde con il 4-3-3. In porta Lafont, difesa con Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi. In mediana Benassi, Veretout e Fernandes. In avanti spazio a Chiesa, Eysseric e Mirallas. Partenza shock per il Toro: Chiesa sterza su Aina e crossa con il mancino, disimpegno goffo di De Silvestri, che nel tentativo di chiudere su Biraghi serve involontariamente Benassi. L’ex della sfida non sbaglia a tu per tu con Sirigu, timbrando l’uno a zero viola con il destro. Insistono i viola con Edimilson Fernandes, che prende la mira dal limite e scarica il mancino: conclusione debole e radente, che si smorza a lato di parecchi metri. Il Toro prova a rispondere. Iago Falqué impatta male di testa sullo spiovente di De Silvestri: lo spagnolo solleva un campanile e prova nuovamente ad avventarsi sulla sfera, uscita temeraria di Lafont, che subisce anche fallo dall’avversario. Il Toro riesce a pareggiare al 13esimo. Apertura di Iago Falqué per Aina, che s’accomoda la sfera sul destro, eludendo la pressione leggera di Milenkovic. Destro secco dell’inglese che impatta dapprima sul legno, carambolando poi beffardamente sulla schiena di Lafont: è 1-1. Tutto da rifare dunque per la Fiorentina. Gara decisa fino a questo momento da due episodi fortunosi: prima l’errore di De Silvestri, adesso lo sfortunato autogol di Lafont. Ancora Torino: altro spunto a sinistra di Aina, che fa filtrare in qualche modo per Izzo. Il centrale sbuca sul secondo palo e da posizione propizia calcia sulla schiena di Milenkovic, pagando qualche indugio di troppo. Ci riprova anche Aina: altro destro dal limite dell’area, conclusione potente, che non inquadra però lo specchio della porta difeso da Lafont. Calcio da fermo non capitalizzato dal Torino, che resta in pressione. È di fatto monologo dei granata, che dopo il pari non hanno più smesso di attaccare. Rincón travolge in scivolata Chiesa: intervento molto ruvido, punito con un cartellino giallo dal direttore di gara. Ola Aina in verticale: imbucata con i giri giusti per l’incursione di Baselli, ma troppo potente. Il mediano addomestica male, agevolando la chiusura della difesa viola. Alla mezzora viene espulso Mazzarri. Proteste feroci della panchina granata per un rude intervento di Vitor Hugo ai danni di Iago Falqué. Fabbri non digerisce la reazione veemente di Mazzarri, che viene allontanato. Ci prova Baselli. Squillo dalla lunga distanza, solo potenza, con il pallone che sorvola di parecchi metri la traversa. Prova a riprendere fiato la Fiorentina, che s’affida ad un lento giro palla dopo diversi minuti di apnea. Molto aggressivi gli uomini di Walter Mazzarri. Gran break di Chiesa, che guida una ripartenza viola con un cambio di passo dei suoi. Tocco verticale per Eysseric, indotto all’errore dal raddoppio granata. Fine primo tempo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Doppio cambio nelle fila della Fiorentina: Simeone rileva Eysseric mentre Gerson prende il posto di Edmilson Fernandes. Ci prova Chiesa. Il neo-entrato Gerson tocca al limite per Chiesa, che dopo un controllo orientato apre il destro: radente chirurgico e indirizzato verso il secondo palo, neutralizza in tuffo Sirigu. Al 49esimo il lungo spiovente di Baselli transita dalle parti di De Silvestri, che cerca la zuccata con uno stacco imperioso: l’esterno non trova però la sfera, complice l’azione di disturbo di Hugo. Occasione Toro al 58esimo. Trama insistita dei granata, Meité tocca per Iago Falqué, che dopo una repentina girata sgancia un mancino che si perde sopra il montante. Occasione Fiorentina. Traccia insidiosa dalla sinistra, Chiesa attacca il secondo palo con tempistica svizzera, ma viene messo fuori causa dalla deviazione di De Silvestri. Scocca l’ora di Zaza, che prende il posto di Baselli. Gerson travolge in scivolata Meité e riceve il terzo cartellino giallo della gara. Iago Falqué s’incarica della battuta di un piazzato dalla destra: cross tagliato, Lafont battezza fuori il pallone lasciandolo scivolare verso il fondo, Belotti è in agguato e per poco non ne approfitta. Ancora Toro. Sponda di Zaza che è entrato bene in partita, sinistro a giro dello spagnolo respinto dal tuffo di Lafont. Altra occasione per i granata. Viola pericolosi al 78esimo. Dopo un paio di tocchi preparatori Chiesa esplode il destro dai venticinque metri: soluzione centrale, fatta preda da Sirigu. Poco dopo, filtrante di Chiesa per Simeone, ipnotizzato dall’uscita provvidenziale di Sirigu. Mirallas cerca la ribattuta, ma non riesce a colpire. Ammonito Veretout, che ha speso il fallo per interrompere un pericoloso contropiede granata. Parigini prende il posto di De Silvestri. Fuori anche Benassi, lo rileva Dabo. Esce dal campo proprio Iago Falqué, che lascia il posto a Soriano. Il Toro nel finale spinge ma la partita termina in parità.