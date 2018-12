SCONTRI TRA TIFOSI PER LAZIO-EINTRACHT: FERMATI 5 TEDESCHI/ Ultime notizie, grande paura tra i residenti

Grande paura tra i residenti di Roma, in particolare zona stadio Olimpico, con gli scontri tra i tifosi di Lazio e Eintracht Francoforte che hanno sconvolto la Capitale. E sono ingenti i danni causati dai sostenitori tedeschi, giunti quasi in 9 mila per assistere alla sfida di Europa League. A confermarlo è stato direttamente il sindaco capitolino Virginia Raggi, ecco le sue parole riportate da La Lazio Siamo Noi: «Mi permetto di essere un po’ in apprensione. Roma è stata bersaglio in questa due giorni di hooligans tedeschi. Tifosi tedeschi hanno saccheggiato varie zone della città. In questi minuti mi è arrivata la notizia di automobili danneggiate e di un supermercato devastato. Io sono a favore del calcio e dello sport. Roma rispetta i tifosi ma non vuole più gli hooligans. Ora basta». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

INCIDENTI ANCHE A GARA IN CORSO

Contrariamente a quanto pensato in un primo momento, gli scontri tra tifosi di Lazio e Eintracht Francoforte sono proseguiti anche durante la sfida dello Stadio Olimpico. Nel secondo tempo i tifosi della compagine ospite hanno iniziato a lanciare fumogeni e oggetti verso la curva della Lazio e, dopo il momentaneo 1-1 di Joaquin Correa, alcuni supporter rossoneri hanno cercato di invadere il campo: provvidenziale l’intervento della polizia, che li ha bloccati e fatti tornare sui propri passi. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla situazione nella Capitale, dove sono presenti circa 10 mila tifosi tedeschi a seguito di Luka Jovic e compagni: disposte ingenti forze dell’ordine per evitare nuovi contatti tra le opposte fazioni, il rischio di nuovi incidenti è molto alto. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

TRAFFICO IMPAZZITO A ROMA

A sedare gli animi a Roma ci ha pensato l’inizio della partita tra Lazio e Eintracht, match preceduto da scontri e grande tensione tra le due tifoserie. I sostenitori tedeschi hanno dato vita a tafferugli con le forze dell’ordine italiane e con i rivali biancocelesti, con il centro città devastato. Per evitare quanto accaduto nel 2015 con protagonisti i tifosi del Feyenoord, erano state collocate delle transenne attorno alla fontana del Bernini a Piazza di Spagna per evitare atti vandalici. Repubblica evidenziato che il traffico nella Capitale è impazzito: dopo la chiusura e la successiva riapertura delle strade intorno allo stadio Olimpico, si sono formate code e ingorghi in tutto il quadrante nord della città. Atac, inoltre, segnala problemi alla rete di superficie delle zone, Flaminio, Olimpico, Clodio, Mazzini e Villa Borghese. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

SCONTRI LAZIO-EINTRACHT, 5 FERMATI

Scontri tra tifosi per Lazio-Eintracht: fermati 5 tedeschi, altissima tensione a Roma a pochi minuti dal fischio di inizio della sfida valida per la sesta e ultima giornata di Europa League. Come sottolinea Repubblica, i sostenitori della compagine ospite sono entrati in contatto con le forze dell’ordine a circa due ore dall’inizio del match: alcune zone della Capitale sotto assedio, con l’Eintracht seguito da circa 9 mila tifosi. Clima acceso in zona Piazzale Flamini: sono state lanciate delle bombe carta che hanno scatenato il panico tra i passanti. Le forze dell’ordine sono intervenute per ripristinare al normalità e delimitare la zona, piena di bottiglie in vetro a terra nonostante il divieto di vendita di alcolici scattato nella serata di ieri. E non sono mancati gli scontri tra tifosi, con i sostenitori della formazione tedesca che hanno tentato di raggiungere il ponte Duca D’Aosta, nei pressi del punto di accesso dei supporter laziali. Decisivo l’intervento della polizia, mentre sono ricercati i tedeschi che hanno fatto irruzione nel condominio al civico 3 di piazza Gentile da Fabriano.

SCONTRI LAZIO-EINTRACHT, TENSIONE A ROMA

Disordini in zona Colosseo, mentre nei pressi dello stadio Olimpico c’è stato un momento di tensione tra le opposte fazioni: secondo la Procura, possibile la presenza di alcuni ultrà dell’Atalanta, gemellati con quelli dell’Eintracht. Ecco quanto reso noto dalla Questura: «Un cospicuo gruppo di tifosi ospiti, disattendendo le indicazioni fornite, da piazzale delle Canestre e dal centro città si sono diretti a piedi verso lo stadio Olimpico. Arrivati all’altezza di ponte della musica, dove era presente uno sbarramento delle forze dell’ordine per indirizzarli verso il settore sud a loro riservato, hanno cercato di forzare il blocco verso ponte Duca d’Aosta e non hanno desistito nonostante i vari tentati di dissuasione a cui hanno concorso il servizio di steward tedeschi. Dopo un serrato lancio di fumogeni e petardi verso le forze dell’ordine è stato necessario intervenire per riuscire a indirizzarli verso ponte della musica, al fine di evitare un possibile contatto con i tifosi della Lazio. Durante questa fase sono stati fermati cinque tifosi e successivamente condotti presso gli uffici della Digos dove verrà valutata la loro posizione», riporta Gazzetta.it.