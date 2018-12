PROBABILI FORMAZIONI/ Empoli Inter: diretta tv, orario. Ballottaggi toscani in difesa (Serie A)

Se in attacco e mediana Spalletti non ha sorpreso per le probabili formazioni di Empoli Inter, il tecnico nerazzurro non lo farà neppure in difesa, alla vigilia della 19^ giornata di Campionato. Ecco quindi che seguendo sempre il 4-2-3-1 come modulo di partenza, vedremo tra i pali Handanovic: ecco poi di fronte Skriniar in coppia con De Vrij, mentre ai lati si giocano le proprie carte Vrsaljko e Asamoah. Per quanto riguarda i padroni di casa domani, ecco che Inchini scommetterà di nuovo sul reparto a tre di fronte a Provedel. Vedremo quindi domani in campo come titolari Maietta al centro, con Silvestre e Veseli: attenzione però a quest’ultimo che potrebbe pure perdere la maglia in favore di Rasmussen, che scalpita dalla panchina. (agg Michela Colombo)

VECINO-BROJA VALERO AL CENTRO

Fedele al suo 3-5-2, nelle probabili formazioni di Empoli Inter, il tecnico della compagine azzurra terrà fede a una mediana molto ampia, dove però le maglie risultano già assegnate. Ecco quindi che al centro Acquah e Bennacer non dubitano di scendere in campo dal primo minuto, come pure Traorè (Krunic invece dovrà scontare la squalifica rimediata solo pochi giorni fa): ai lati esterni spazio per Untersee e Pasqual (insidiato però da Antonelli, visto che Di Lorenzo dovrà rimanere in tribuna). Mosse scontate per Spalletti e la sua inter: vedremo Borja Valero in coppia con Vecino nella piccola mediana a due della compagine nerazzurra. Le alternative dalla panchina però non mancano in casa inter: alla vigilia della 19^ giornata rimane sempre disponibile Gagliardini (Brozovic è stato fermato dal giudice sportivo). (agg Michela Colombo)

LA GUMINA E CAPUTO IN CAMPO

Visto il valore dell’avversario, Iachini, per disegnare le probabili formazioni di Empoli Inter, non può che puntare solo sugli uomini più in forma a disposizione alla vigilia della 19^ giornata di campionato. In attacco quindi per i toscani dovremmo rivedere in campo al Castellani domani il modulo a due punte con La Gumina e Caputo in campo dal primo minuto: il reparto offensivo degli azzurri è però ben vasto e non saranno impossibili ballottaggi dell’ultimo minuto. Non vi sono particolari sorprese nell’attacco dell’Inter, dove Spalletti dovrebbe riproporre lo schieramento visto solo pochi giorni fa contro il Napoli nel precedente turno di Serie A. Ecco quindi che nel 4-2-3-1 vedremo Icardi come al solito prima punta, supportato sull’esterno da Perisic e Politano, mentre in assenza di Nainggolan, toccherà a Joao Mario ad agire sulla trequarti.

LE ULTIME NOTIZIE

Empoli Inter è la partita che avrà luogo solo domani alle ore 15.00 allo stadio Castellani, in occasione della 19^ giornata di Serie A: andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni per questo match, ultimo impegno prima della sosta. In attesa di poter tirare quindi finalmente un sospiro di sollievo ecco un match ben duro per i toscani di Iachini: il tecnico poi per stilare le probabili formazioni di Empoli Inter dovrà però fare i conti con diversi giocatori fermati dal giudice sportivo dopo il turno di pochi giorni fa. Non avrà invece particolari pensati Spalletti, eccezion fatta ovviamente per Nainggolan, ancora ai margini dello spogliatoio (e viste pure le ultime allarmanti voci che circolano a riguardo): Joao Mario però farà di tutto per non far sentire la mancanza del belga. Andiamo quindi a vedere quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Empoli Inter.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER

LE MOSSE DI IACHINI

Per il big match contro l’Inter Inchini ovviamente punterà solo sui giocatori più in forma (e visti contro il torino) benché dovrà fare attenzione a ben due giocatori squalificati di grande valore come sono Di Lorenzo e Krunic. Ecco quindi che esaminando le mosse del tecnico per l’ampia mediana a 5 dei toscani, vedremo Traoré, Bennacer e Acquah titolari dal primo minuto, mentre toccherà a Untersee e Pasqual agire ai lati del centrocampo azzurro. Poche le novità quindi in difesa come pure in attacco: nel reparto arretrato ecco Provedel tra i pali, con di fronte a sé, titolari dal primo minuto, Veseli, Maietta e Silvestre: attenzione però al centrale, che potrebbe dover lasciare al posto a Rasmussen nel caso in cui le sue condizioni non siano ottimali. Anche in attacco solo giocatori confermati: avanti quindi con le due punte La Gumina-Caputo, benché certo le alternative non manchino dalla panchina.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Sarà ovviamente il 4-2-3-1 il modulo di partenza dell’inter di Mister Spalletti, con tanti giocatori confermati rispetto al match contro il Napoli nel turno scorso. Ecco quindi che per le probabili formazioni di Empoli Inter, il tecnico punterà ancora su Handanovic tra i pali, con di fronte a sé al centro Skriniar e De Vrij: toccherà quindi a Asamoah e Vrsaljko agire al lati del reparto. Per la mediana spazio al duo Borja valero-Vecino (Brozovic è squalificato), mentre ovviamente toccherà a Joao Mario fare le veci di Nianggolan sulla tre quarti. Per l’attacco la sicurezza è sempre Mauro Icardi: con il bomber argentino spazio dal primo minuto per Politano e Perisic.

IL TABELLINO

EMPOLI (3-5-2): 1 Provedel; 6 Veseli, 22 Maietta, 26 Silvestre; 27 Untersee, 8 Traorè, 10 Bennacer, 18 Acquah, 18 Pasqual; 20 La Gumina, 11 Caputo. All. Inchini.

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 2 Vrsaljko, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 18 Asamoah; 20 Borja Valero, 8 Vecino; 16 Politano, 15 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi. All. Spalletti.



