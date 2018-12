Video/ Verona Cittadella (4-0): highlights e gol della partita (Serie B)

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi l’Hellas Verona supera nettamente il Cittadella per 4 a 0. Come si vede nel video di Verona Cittadella, nel primo tempo i veneti prendono subito in mano le redini del gioco e passano in vantaggio già al 10′ per merito di Pazzini, su assist del suo compagno Gustafson. Gli ospiti faticano a reagire ed è quindi lo stesso Pazzini a siglare il raddoppio dei gialloblu al 32′. Nel secondo tempo, nonostante i nuovi calciatori inseriti dal tecnico Venturato, i granata continuano a mostrare diversi problemi nell’esprimere il loro credo tattico e subiscono il tris da Pazzini, autore quindi di una tripletta personale all’82’, trasformando il calcio di rigore concesso per un fallo dubbio commesso da Bussaglia ai danni di Matos. Nel finale, precisamente al 90′ a ridosso del triplice fischio arbitrale, il neo entrato Tupta cala il poker definitivo su sugerrimento di Caracciolo. I 3 punti conquistati permettono al Verona di salire a quota 29 nella classifica di Serie B, staccando proprio i diretti rivali di giornata del Cittadella, rimasti fermi a 26 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come forse il Cittadella avrebbe potuto e dovuto raccogliere qualcosa in più rispetto alla sconfitta ottenuta. I granata hanno infatti collezionato più tiri rispetto ai gialloblu, 12 a 9 dei quali 4 per squadra indirizzati nello specchio della porta, ed a testimonianza della loro costanza in fase offensiva si segnalano anche i 5 a 3 nei fuorigioco e nei calci d’angolo conquistati. Gli uomini di mister Grosso hanno effettuato un maggior numero di contrasti, 11 a 5, ed i giocatori del tecnico Venturato hanno invece teso una fitta rete di passaggi se si guarda al 532 contro 413 negli appoggi totali. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Cittadella è stata la squadra più fallosa a giudicare dal 14 a 10 nel computo dei falli e l’arbitro Sacchi, della sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per 2 volte ammonendo solamente Ghiringhelli e Schenetti tra le fila degli ospiti.

IL TABELLINO

Verona-Cittadella 4 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 10′, 32′, 82′ RIG. Pazzini(V); 90′ Tupta(V).

HELLAS VERONA (4-3-3) Silvestri, Almici, Caracciolo, Bianchetti, Balkovec, Zaccagni, Colombatto(81′ Henderson), Gustafson, Matos, Pazzini(88′ Tupta), Lee(74′ Kumbulla). All.: Grosso.

CITTADELLA (4-3-1-2) Micai; Cancellotti, Adorni, Camigliano, Ghiringhelli(80′ Bussaglia); Maniero(70′ Malcore), Pasa, Branca; Schenetti; Strizzolo(63′ Finotto), Panico. All.: Venturato.

Arbitro: Sacchi (Macerata).

Ammoniti: 24′ Ghiringhelli(C); 88′ Schenetti(C).

Ecco il video di Verona Cittadella con le azioni salienti del match.