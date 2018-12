DIRETTA FERALPI SALO’ MONZA / Risultato finale 0-0, streaming video e tv: nessun vincitore (Serie C)

DIRETTA FERALPISALO’ MONZA (0-0): NESSUN VINCITORE

Termina zero a zero la sfida di Serie C tra Feralpi Salò e Monza. Nessun vincitore alla fine di una gara molto equilibrata e poco divertente dal punto di vista delle occasioni. Nel secondo tempo la chance più importante è capitata al brasiliano Reginaldo, che ha sprecato clamorosamente a tu per tu con il portiere avversario. Grandi problemi a costruire delle opportunità interessanti in attacco da parte dei leoni del Garda, mentre i brianzoli sono apparsi leggermente più pimpanti. Con questo pareggio le due formazioni allungano il momento positivo: quarta gara senza sconfitte per il Monza e terza per la Feralpi, che però non vince da sei partite. Quest’ultimi raggiungono quota ventotto in classifica, biancorossi a ventisei. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

NON SI SBLOCCA

Ultimi minuti di gioco tra Feralpi Salò Monza, con il risultato sempre inchiodato sullo zero a zero. In questa ripresa i brianzoli hanno provato a rendersi pericolosi con una punizione di Reginaldo, il cui tiro a giro è termina alto oltre la traversa. Tre minuti dopo la risposta della Feralpi con il macino di Ferretti, su cui Guarna è stato bravo a non farsi sorprendere. I ritmi calano leggermente, le due squadre iniziano ad accusare un po’ di stanchezza ma all’ottantaduesimo ancora Reginaldo vuol dimostrare di avere benzina nelle gambe e in ripartenza viene steso da Legati con un tackle puntuale e pulito. Brianzoli che faticano adesso a riproporsi in chiave offensiva, coi padroni di casa bravi a chiudere gli spazi. Ultimi minuti da giocare. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

INTERVALLO

E’ appena terminato il primo tempo di Feralpi Salò Monza. Il risultato è ancora fermo sullo zero a zero, coi padroni di casa che si sono fatti preferire, creando diverse occasioni da gol dalle parti del portiere biancorosso. Attorno al ventesimo i locali hanno creato parecchia confusione dentro l’area avversaria con uno schema su punizione che non ha avuto esito. Poi la parata di Guarna sul mancino velenoso di Magnino. Otto minuti più tardi i padroni di casa tornano a ruggire in attacco con un colpo di testa da parte di Galli che rotola oltre la linea di fondo. Alla mezzora ci prova Magnino, ma ancora una volta Guarna si fa trovare pronto. Due minuti dopo Parodi si inventa un cross per Marchi, il cui inserimento sfuma in un nulla di fatto. Nessun gol all’intervallo tra le due squadre dopo 45 minuti, per ora vince l’equilibrio. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI GIOCA

Siamo arrivati al momento in cui Feralpisalò Monza prende il via, ma noi ci ritagliamo ancora qualche minuto per leggere alcune delle statistiche raccolte dalle due squadre nel girone di andata della Serie C: davanti al proprio pubblico i giocatori della formazione bresciana sono difficili da battere, come testimoniano le quattro vittorie, i tre pareggi e le due sconfitte in nove partite. La FeralpiSalò può migliorare in attacco, dove ha segnato soltanto 9 gol, mentre la difesa è fino ad oggi positiva (7 reti subite). Il Monza in trasferta ha tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, con 7 gol fatti e 7 incassati, simbolo di una formazione ancora frenata. Adesso è davvero arrivato il momento del gioco: allo stadio Lino Turina bresciani e brianzoli sono pronti a fare il loro ingresso sul terreno di gioco per sfidarsi in una partita che, al netto della classifica, si annuncia davvero interessante. Mettiamoci dunque comodi, perchè finalmente Feralpisalò Monza prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

FeralpiSalò Monza sarà la partita trasmessa in diretta tv oggi per quanto riguarda il campionato di Serie C: l’appuntamento sarà su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, disponibile anche sul canale numero 225 della piattaforma satellitare di Sky. Questo significa che il match di Salò sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il sito di Sportitalia oltre che sul portale elevensports.it, che comunque trasmette FeralpiSalò Monza dal momento che fa vedere tutti gli incontri della stagione di Serie C.

TESTA A TESTA

In attesa della diretta di FeralpiSalò Monza andiamo ad approfondire il match con il consueto testa a testa tra le due squadre. Partiamo dai tre precedenti, che vedono totale equilibrio con una vittoria per parte ed un pareggio. La Feralpi ha perso nell’ultimo confronto coi brianzoli per una rete a zero, mentre ha vinto con lo stesso punteggio nella gara disputata nel 2014. Pari senza reti invece nella gara disputata il 2 aprile 2015. Dando invece uno sguardo all’andamento recente in campionato notiamo come la Feralpi abbia raccolto ben tre sconfitte nelle ultime cinque partite e due pareggi, mentre la compagine brianzola ha vinto in due occasioni con Giana Ermino e Fermana, perso con Rimini e pareggiato con Albinoleffe e Suditrol nell’ultimo turno di campionato. Vedremo chi tra le due squadre riuscirà ad imporsi nel match di oggi, di certo non si tratta di una gara dall’esito scontato. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

FeralpiSalò Monza, diretta dall’arbitro Marco Rossetti della sezione Aia di Ancona, sarà uno dei pezzi forti della ventesima giornata di Serie C nel girone B. Il derby lombardo è in calendario alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 29 dicembre 2018, naturalmente presso lo stadio Lino Turina di Salò, che ospita il match della prima giornata di ritorno, ultima fatica per FeralpiSalò e Monza prima della pausa invernale del campionato. Le due formazioni lombarde ci arrivano con posizioni di classifica molto simili, 27 punti per la FeralpiSalò e 25 per il Monza, differenza piccola ma importante perché in questo momento i bresciani sarebbero in zona playoff e i brianzoli no. In generale, nella prima metà del campionato ci si attendeva qualcosa di più da entrambe queste compagini, che erano molto quotate a inizio torneo, in particolare il Monza che si è sgonfiato dopo un avvio sprint. Entrambe le compagini sono reduci da un pareggio a Santo Stefano: per la FeralpiSalò un bel 2-2 sul campo della capolista Pordenone, 1-1 invece per il Monza contro il Sudtirol al Brianteo.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ MONZA

Proviamo adesso a scoprire le probabili formazioni per FeralpiSalò Monza. Per i padroni di casa allenati da Domenico Toscano dovrebbe esserci un 3-5-2 con De Lucia in porta, protetto dalla retroguardia a tre composta da Tantardini, Legati e Marchi. Folto centrocampo a cinque invece per i bresciani, i possibili titolari da destra a sinistra sono Vita, Scarsella, Pesce, Magnino e Parodi, infine Guerra e Ferretti dovrebbero formare il tandem offensivo. La replica del Monza di Cristian Brocchi dovrebbe invece passare da un modulo 4-4-2: Guarna estremo difensore, davanti a lui Adorni terzino destro, Tentardini a sinistra e la coppia centrale composta da Negro e Riva. A centrocampo potremmo avere gli esterni Ceccarelli a destra e Iocolano a sinistra, con Barba e Galli a formare la coppia in mediana, infine ci attendiamo Cori e Reginaldo titolari nella coppia d’attacco del Monza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di FeralpiSalò Monza, basandoci sulle quote Eurobet. I favori del pronostico vanno ai padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,30, va detto però che le differenze fra i tre segni non sono enormi. Per il pareggio e dunque per il segno X si arriva infatti a 3,05 ed infine ecco che un colpaccio del Monza ripagherebbe 3,15 volte la posta in palio chi avrà creduto nel segno 2.



