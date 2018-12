Diretta Catania Monopoli/ Risultato finale 2-0, info streaming: doppietta vincente rossoazzurra!

DIRETTA CATANIA MONOPOLI (2-0): VITTORIA ETNEA

Termina qui la sfida tra Catania Monopoli. I siciliani si impongono con un netto due a zero e conquistano tre punti importanti per la propria classifica. Partita decisa da una bella giocata di Lodi su punizione e da una marcatura firmata da Angiulli, bravissimo ad insaccare con un mancino velenoso. Nonostante un buon approccio nel secondo tempo, il Monopoli si è arreso alle giocate vincenti dei catanesi. Gli etnei, così, salgono a quota trentasette punti in classifica, agganciando il Trapani al secondo posto. Resta fermo a ventinove punti, invece, il Monopoli. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

MAGIA DI LODI

Ultimi minuti da giocare tra Catania Monopoli coi rossoazzurri avanti uno a zero grazie al gol di Ciccio Lodi su punizione. Succede al sessantesimo, con l’ex Empoli e Parma che sfodera una delle sue perle e insacca alle spalle di Pissardo, mettendo la firma sul sesto gol personale in stagione. Dopo il vantaggio ci prova ancora Marotta per il Catania, la difesa pugliese riesce in qualche modo a sventare il pericolo. Al settantunesimo Manneh lasica partire un sinistro che si spegne alto. Il Monopoli si scopre, il Catania prova ad approfittarne con un mancino in girata di Marotta. Al settantaquattresimo Pisseri incredibile nel respingere la deviazione di Esposito sul tiro di Sounas dal limite. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

TANTE OCCASIONI PER I PADRONI DI CASA

E’ terminato sul risultato di zero a zero il primo tempo tra Catania Monopoli. Gli etnei hanno giocato meglio, creando diverse occasioni sul fronte offensivo. I pugliesi non sono riusciti a rendersi altrettanto pericolosi ma stanno dimostrando di non demeritare. Tante chances costruite dai padroni di casa, con Curiale, Biagianti e Marotta vicini al gol in diverse occasioni. Pissardo per il momento protagonista con due grandi interventi che hanno permesso ai suoi di restare a galla. Il Monopoli dal canto suo ha messo i brividi a Pisseri con una giocata di Gerardi ed una conclusione aerea di Ferrara. Tra poco si riparte con il secondo tempo. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

CI PROVA BIAGIANTI

Quando siamo giunti al decimo minuto di Catania Monopoli il risultato è sempre fermo sullo zero a zero. Prima chance al terzo con Gerardi che colpisce di testa sul cross di Fabris: Pisseri è bravo a bloccare. I ritmi sono alti e le occasioni sotto porta si susseguono: Esposito si fa trovare al posto giusto al momento giusto ma manda fuori da pochi passi con una conclusione non perfetta. Il Catania intensifica la manovra offensiva e al nono sugli sviluppi di un calcio d’angolo va ad un passo dal gol con Biagianti. Lodi serve il compagno con un bel suggerimento calibrato di mancino, il centrocampista prova il tiro con il sinistro e costringe Pissardo all’intervento per evitare il peggio. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI COMINCIA!

Tutto è pronto per Catania Monopoli, partita che si giocherà fra pochi minuti per la ventesima giornata di Serie C nel girone C e che andiamo adesso a inquadrare con qualche numero statistico in attesa del via di questa sfida che apre il ritorno per le due compagini. Gli etnei con sei vittorie e una sola sconfitta in sette partite davanti al proprio pubblico sono i favoriti d’obbligo nella sfida contro il Monopoli, avendo raccolto 18 punti su 21 a disposizione al Massimino. Con 15 gol fatti (più di due gol in media a partita) e sole quattro reti subite (terza miglior difesa del girone), la formazione siciliana conferma tutta la propria forza davanti al pubblico di casa. Di fronte ci sarà però il Monopoli, che non starà di certo a guardare. Fuori casa infatti la squadra pugliese ha perso soltanto una volta, vincendo tre gare e pareggiandone quattro, per un totale di 11 gol fatti e 8 subiti che promuove il Monopoli. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Catania Monopoli!

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Catania Monopoli l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

I TESTA A TESTA

Prima di dare la parola al campo per la diretta Catania Monopoli, andiamo a vedere che cosa ci può dire lo storico che unisce i due club, in campo per il girone c di Serie C. A bilancio infatti, dal 1985 a oggi contiamo ben 18 precedenti intercorsi tra le due formazioni, e registrati nel terzo campionato di Serie C come in coppa Italia. Il bilancio complessivo quindi ci racconta di 5 successi in favore del Catania e 4 affermazioni del Monopoli nello scontro diretto: sono 9 i pareggi realizzati finora. Segnaliamo inoltre che risale alla stagione 2017-2018 della Serie C l’ultimo testa a testa registrato: in tale occasione segnaliamo che i gabbiani ebbero la meglio in casa nel match di ritorno con il risultato di 5-0, mentre fu vittoria etnea all’andata. Chiaramente non si dimentica quanto accaduto nel primo turno della stagione corrente nella 1^ giornata di campionato fu però solo pareggio a reti bianche in casa dei gabbiani.(agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Catania Monopoli, diretta dall’arbitro Gino Garofalo della sezione Aia di Torre del Greco, è una partita valida per la ventesima giornata di Serie C nel girone C. L’appuntamento sarà oggi pomeriggio, domenica 30 dicembre alle ore 16.30, presso lo stadio Angelo Massimino della città siciliana per l’ultimo impegno prima della sosta invernale, che è però anche la prima giornata di ritorno. Catania e Monopoli arrivano alla partita odierna con posizioni di classifica non molto diverse, che collocano entrambe le formazioni in lotta per le migliori posizioni in zona playoff: i siciliani sono terzi con 34 punti dopo la vittoria sul campo del Rieti nel posticipo di giovedì per tenere viva una piccola speranza anche di inseguire il primo posto; per i pugliesi un eccellente sesto posto a quota 29 punti nonostante il -2 di penalizzazione che non vanifica però la stagione più che positiva del Monopoli, che invece nel turno infrasettimanale a Santo Stefano ha pareggiato per 1-1 sul campo del Siracusa, prima di due trasferte siciliane consecutive per chiudere il 2018.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA MONOPOLI

Eccoci giunti adesso all’analisi delle probabili formazioni per Catania Monopoli. Mister Sottil dovrebbe proporre i padroni di casa siciliani con il modulo 4-3-3: Pisseri in porta; Calapai terzino destro, Aya e Silvestri difensori centrali, Ciancio a sinistra per completare la difesa; Rizzo, Lodi e Biagianti dovrebbero formare il terzetto di centrocampo; Manneh, Curiale e Marotta dovrebbero invece comporre il tridente d’attacco. Quanto al Monopoli, ecco che la replica di mister Scienza potrebbe affidarsi a un 3-4-1-2 con Pissardo fra i pali; retroguardia a tre composta da Bei, De Franco e Gatti; nel quartetto di centrocampo invece i possibili titolari sono Fabris, Scoppa, Maimone e Donnarumma; infine il reparto d’attacco che potrebbe vedere in campo dal primo minuto per i pugliesi Sounas, Montinaro e Mendicino.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Catania Monopoli. Favoriti senza ombra di dubbio risultano essere i padroni di casa, infatti il segno 1 pagherebbe 1,95 volte la posta in palio, poi si sale in modo significativo per le altre ipotesi. Il segno X per il pareggio è quotato a 3,10, si arriva a quota 4,00 invece in caso di successo esterno del Monopoli, dunque con il segno 2 nella città siciliana.



