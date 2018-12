DIRETTA PESARO VARESE / Streaming video Rai: il precedente storico nel 1990 (basket Serie A1)

Il precedente storico di Pesaro Varese risale alla stagione 1989-1990: in Lombardia lo scudetto mancava da 12 anni ma quell’anno la squadra targata Ranger era altamente competitiva, e infatti era arrivata seconda in regular season con 20 vittorie e 10 sconfitte. Purtroppo per i biancorossi, al primo posto si era classificata la Scavolini Pesaro (22-8); ai playoff entrambe avevano saltato il primo turno, poi Varese si era liberata di Reggio Calabria e Cantù mentre la Vuelle aveva eliminato Roma e Caserta. Così, si era arrivati alla finale scudetto: nelle prime tre partite il fattore campo era stato rispettato ma poi la Ranger si era trovata senza il suo capitano Romeo Sacchetti, infortunatosi gravemente al ginocchio: a Varese in gara-4 la Scavolini aveva festeggiato il suo secondo scudetto, targato Sergio Scariolo ma anche Alessandro Boni, Darwin Cook, Darren Daye, Andrea Gracis, Ario Costa e Walter Magnifico. Da allora entrambe le squadre hanno subito un calo; tra alti e bassi comunque Varese ha vinto il tricolore nel 1999, e ora sta provando a tornare a sognare… (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pesaro Varese è la partita che viene trasmessa in diretta tv in chiaro: l’appuntamento è infatti con Rai Sport, disponibile anche in alta definizione e sul suo “gemello” Rai Sport +; ovviamente si potrà seguire la sfida su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video garantita dal portale www.raiplay.it; ricordiamo anche la possibilità di abbonarsi alla piattaforma Eurosport Player che, sempre in mobilità, fornisce l’intera gamma delle partite nel massimo campionato italiano di pallacanestro.

PESARO VARESE, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Pesaro Varese, che verrà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Alessandro Martolini e Mauro Belfiore, si gioca alle ore 20:45 di domenica 30 dicembre: squadre in campo alla Vitrifrigo Arena per la tredicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. Mancano tre partite per chiudere il girone di andata, e la Openjobmetis reduce dal derby vinto a Natale contro a Cantù va a caccia di quella vittoria che le garantirebbe senza discussioni la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, che manca ormai da tempo. La Vuelle invece arriva dal pesantissimo -41 incassato a Sassari: un passo indietro rispetto a certe uscite, anche se va detto che il periodo in generale non è positivo per la squadra marchigiana. Sarà interessante stabilire quello che succederà nella diretta di Pesaro Varese, attesa ormai tra poche ore e della quale andiamo a presentare i temi principali.

RISULTATI E PRECEDENTI

Nel presentare la diretta di Pesaro Varese bisogna tenere conto di quanto accaduto a metà settimana: come già detto la Vuelle ha perso malamente al PalaSerradimigni, incassando la bellezza di 114 punti e continuando nel suo momento negativo. Sono quattro le sconfitte consecutive dei marchigiani, che erano riusciti a mettersi in pari con la salvezza e invece adesso sono tornati a soffrire; per il momento Pesaro è al sicuro perché altre squadre stanno facendo peggio, ma le prestazioni del mese di dicembre lasciano intendere che ci sia molto da sistemare e che debba arrivare un riscatto per evitare che la parabola diventi ancora più discendente. Varese invece vola sulle ali dell’entusiasmo: ha vinto nettamente contro Cantù e dunque si è riportata al terzo posto in classifica, ad una sola vittoria dalla seconda piazza di Venezia. Già al Mediolanum Forum la Openjobmetis aveva sfiorato il colpo grosso contro Milano; in quel caso un super Mike James aveva negato agli uomini di Attilio Caja di diventare la prima squadra a battere la capolista in questo campionato, oggi però Varese è una formazione consapevole dei propri mezzi e che cresce partita dopo partita. Dunque, alla Vitrifrigo Arena partirà favorita anche se ovviamente dovrà stare attenta all’orgoglio di Pesaro; la possibilità di tornare a giocare in Coppa Italia potrebbe essere lo sprone sufficiente per prendersi altri due punti e avvicinare idealmente la seconda qualificazione consecutiva ai playoff.



© RIPRODUZIONE RISERVATA