Diretta Pistoiese Pro Patria / Risultato finale 3-1: Chiude Llamas nel recupero (Serie C girone A)

DIRETTA PISTOIESE PRO PATRIA (3-1) TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Marcello Melani la Pistoiese batte la Pro Patria per 3 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa passano subito in vantaggio con Fanucchi al 1′, assumendo il controllo delle operazioni. In avvio di secondo tempo Le Noci pareggia per gli ospiti ma la doppietta di Fanucchi ristabilisce la situazione precedente. Nel recupero è Llamas a calare il tris definitivo in favore dei toscani al 92′. I 3 punti guadagnati oggi consentono alla Pistoiese di portarsi a quota 17 nella classifica del girone A mentre la Pro Patria resta ferma a 27 punti.

Non ci sarà diretta tv di Pistoiese Pro Patria sui canali in chiaro o a pagamento del satellite o del digitale terrestre. Gli appassionati abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet della partita su pc, smartphone, tablet o smart tv.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Giunti al sessantesimo minuto, ovvero all’ora di gioco il punteggio tra Pistoiese e Pro Patria è cambiato ed è di 2 a 1. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Pedone e Galli al posto degli ammoniti Sane e Mora tra gli ospiti, sono proprio i biancoblu ad andare a segno al 50′ pareggiando con il subentrato Le Noci ma i padroni di casa non si lasciano intimorire e tornano in vantaggio al 58′ per merito di Fanucchi, autore sin qui di una doppietta.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Pistoiese e Pro Patria sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. Dopo la rete del vantaggio siglata in apertura da Fanucchi, i padroni di casa insistono in cerca del raddoppio e le cose si complicano ulteriormente per la squadra ospite quando l’allenatore è costretto a rimpiazzare per infortunio Santana con Le Noci già al 33′. Il direttore di gara ha sin qui ammonito Terigi da un lato, Mora e Sane dall’altro.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Toscana la partita tra Pistoiese e Pro Patria è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 1 a 0. In queste fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa a spingere subito forte sull’acceleratore per cercare di prendere in mano il controllo delle operazioni ed infatti il match si mette immediatamente in discesa per loro grazie al vantaggio segnato da Fanucchi, rete questa arrivata al 1′ su assist da parte del suo compagno El Kaouakibi.

SI COMINCIA

Tutto è pronto per Pistoiese Pro Patria, partita che si giocherà fra pochi minuti per la ventesima giornata di Serie C nel girone A e che andiamo adesso a inquadrare con qualche numero statistico in attesa del via di questa sfida che apre il ritorno per le due compagini. Davanti al proprio pubblico la Pistoiese ha fin qui deluso le aspettative, con sole due vittorie e due pareggi, a fronte di cinque sconfitte nelle nove partite disputate. A non funzionare è sia il reparto offensivo (8 gol) che quello difensivo (12 reti incassate). La Pro Patria ha un andamento superiore in trasferta rispetto alla Pistoiese, alla luce delle tre vittorie, dei due pareggi e delle quattro sconfitte rimediate in nove gare, con 9 gol fatti e 10 subiti. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Pistoiese Pro Patria!

I TESTA A TESTA

La sfida Pistoiese Pro Patria si è giocata allo Stadio Marcello Melani in passato per ben quattro volte con il bilancio nettamente a favore dei padroni di casa. In questo incontro infatti la Pistoiese ha vinto due volte, raccogliendo poi due pareggi. Gli ultimi due incontro a Pistoia hanno visto imporsi la squadra di casa sempre col risultato di 1-0 tra il febbraio del 2005 e il settembre del 2006 entrambe in quella che all’epoca si chiamava ancora Lega Pro. I due pareggi risalgono al periodo tra il 2003 e il 2004 con due pareggi terminati entrambi col risultato di 1-1. In questa stagione la Pro Patria ha fatto fino a questo momento meglio con 27 punti rispetto ai 14 della Pistoiese che però ha due partite da recuperare. I padroni di casa hanno perso quattro partite nelle ultime cinque, mentre gli ospiti sono imbattuti da ben otto partite nelle quali sono arrivati cinque pareggi e tre vittorie. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Pistoiese-Pro Patria, diretta dall’arbitro Lorenzin, domenica 30 dicembre 2018 alle ore 14.30, sarà uno dei match del programma della prima giornata di ritorno del girone A nel campionato di Serie C. Nella giornata disputata a Santo Stefano, sul campo dell’Arezzo gli orange hanno rimediato la loro quinta sconfitta nelle ultime sei partite disputate in campionato. Una crisi che non si ferma per una Pistoiese già passata dal cambio in panchina tra Paolo Indiani e Antonino Asta, anche se prima del ko di Arezzo era arrivata almeno la scossa rappresentata dalla vittoria interna ottenuta contro l’Arzachena. Resta ultima in classifica la Pistoiese, a braccetto con Lucchese ed Arzachena, mentre la Pro Patria arriva alla trasferta allo stadio Melani in un momento d’oro, con due vittorie consecutive ottenuta prima sul campo del Pisa, poi tra le mura amiche dello stadio Speroni contro il Cuneo. Due successi con il punteggio di 2-0 per i Tigrotti che hanno lanciato la squadra di Javorcic in classifica, ora a quota ventisette punti e al nono posto, con quattro lunghezze di vantaggio rispetto al Novara decimo e con una prospettiva di rincorsa ai play off sempre più concreta.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE PRO PATRIA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Melani per la diretta Pistoiese Pro Patria. I padroni di casa orange schiereranno Meli tra i pali e una difesa a tre formata dal maltese Muscat, da Terigi e da Cagnano. Al centro della linea mediana giocheranno Vitiello, Luperini e Picchi, mentre El Kaouakibi sulla fascia destra e Llamas sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali. In attacco, al fianco di Fanucchi si muoverà Cellini. Risponderà la Pro Patria con la difesa a tre composta da Zaro, Lombardoni e dal croato Molnar davanti all’estremo difensore Tornaghi. A centrocampo Gazo sarà affiancato da Pedone e Bertoni, mentre Mora sulla fascia destra e Galli sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali. In attacco spazio a Gucci al fianco di Le Noci.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno con moduli tattici di partenza speculari, 3-5-2 sia per la Pistoiese allenata da Antonino Asta, sia per la Pro Patria guidata in panchina da Ivan Javorcic. I due club non si affrontano a Pistoia dal 3 settembre 2006, con gli orange che ebbero la meglio imponendosi con il punteggio di 1-0. Nel match d’andata di questo campionato, disputato a Busto Arsizio il 16 settembre scorso, vittoria per 2-1 per la Pro Patria, che ha conquistato i tre punti con i gol di Mastroianni e Gucci.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker fissate per la diretta Pistoiese Pro Patria, la squadra toscana risulta favorita di strettissima misura per la conquista dei tre punti in casa contro la Juventus U23. Vittoria interna proposta a una quota di 2.50 da Bet365, mentre Willim Hill offre a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio e Snai quota invece 2.65 il successo esterno. I gol realizzati nel corso dei novanta minuti vengono proposti da Sisal Matchpoint a una quota di 2.20 per quanto riguarda l’over 2.5 e una quota di 1.55 per quanto concerne l’under 2.5.



