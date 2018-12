Video/ Empoli Inter (0-1): highlights e gol della partita (Serie A, 19^ giornata)

Allo Stadio Carlo Castellani l’Inter supera in trasferta l’Empoli per 1 a 0, andiamo allora a vedere il video di Empoli Inter con gol e highlights del match deciso da Keita Balde Diao. Nel primo tempo i toscani se la giocano con i nerazzurri nonostante perdano per infortunio al 20′ La Gumina ed al 38′ Pasqual, rimpiazzati da Zajc e da Antonelli, ques’ultimo sostituito a sua volta poi al 77′ per problemi fisici da Mchedlidze. Gli ospiti però hanno in mano il controllo delle operazioni sebbene falliscano le loro opportunità e bisogna attendere il secondo tempo perchè la partita si sblocchi. Dopo un salvataggio provvidenziale di Handanovic ad inizio ripresa, una rete annullata giustamente per fuorigioco a Keita, ci pensa proprio l’ex attaccante laziale a segnare la rete della vittoria spezzando definitivamente l’equilibrio al 73′, su suggerimento del suo compagno Vrsaljko. La reazione dei padroni di casa non va oltre uno spunto di Zajc nel finale all’87’ ed i calciatori di mister Spalletti sfiorano anzi il raddoppio con l’ottimo Keita ed il capitano Icardi, rimasto un po’ in ombra. I 3 punti conquistati permettono all’Inter di salire a quota 39 nella classifica di Serie A mentre l’Empoli non si muove rimanendo fermo a 16 punti.

VIDEO EMPOLI INTER: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Inter abbia ampiamente meritato il successo finale a cominciare dal possesso palla favorevole con il 67%, supportato da una maggiore accuratezza nei passaggi: l’89% contro l’82% con 547 e 302 appoggi completati. A tutto ciò si aggiunge anche una migliore capacità di recuperare palla, 28 a 22 con 8 di Bennacer, oltre ad aver perso meno palloni rispetto ai calciatori di mister Iachini, 28 a 32 con 8 per Acquah. In fase offensiva spicca poi il 6 a 2 nelle occasioni da goal e, nonostante le 7 conclusioni totali provate da ogni squadra, l’Inter ha collezionato un buon 6 a 3 per quanta riguarda i tiri indirizzati nello specchio della porta, 2 delle quali sia per Keita che per Zajc. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Empoli è stata la squadra più fallosa a causa del 14 a 4 nel conteggio dei falli commessi e l’arbitro Federico La Penna, della sezione di Roma1, ha estratto il cartellino giallo per sole 2 volte ammonendo rispettivamente Bennacer da un lato e Lautaro Martinez dall’altro.

TABELLINO

Empoli-Inter 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 73′ Keita (I).

Assist: 73′ Vrsaljko (I).

EMPOLI (4-3-1-2) 1 Provedel; 5 Veseli, 26 Silvestre, 32 Rasmussen, 23 Pasqual (38′ 13 Antonelli; 75′ 7 Mchedlidze); 18 Acquah, 10 Bennacer, 8 Traorè; 27 Untersee; 11 Caputo, 20 La Gumina (24′ 6 Zajc). A disp.: 21 Terracciano, 99 Fulignati, 4 Brighi, 9 Rodriguez, 28 Capezzi, 29 Marcjanik, 48 Ucan, 66 Mraz. All.: Iachini.

INTER (4-3-3) 1 Handanovic; 2 Vrsaljko, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 18 Asamoah; 8 Vecino (57′ 14 Nainggolan), 20 Borja Valero (67′ 10 Lautaro), 15 Joao Mario; 11 Keita (84′ 33 D’Ambrosio), 9 Icardi, 16 Politano. A disp.: 27 Padelli, 5 Gagliardini, 13 Ranocchia, 23 Miranda, 29 Dalbert, 44 Perisic, 87 Candreva. All.: Spalletti.

Arbitro: Federico La Penna (Roma1).

Ammoniti: 67′ Lautaro Martinez (I); 74′ Bennacer (E).





