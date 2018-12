DIRETTA / Mayweather vs Nasukawa streaming video e tv, boxe: tutto pronto per la grande sfida!

Ci siamo: sta finalmente per prendere il via la sfida Floyd Mayweather vs Tenchin Nasukawa, che chiude il programma delle esibizioni alla Saitama Super Arena. Ricordiamo che si tratta di un incontro senza giudici che dura soltanto nove minuti, ovvero tre round ciascuno di tre minuti; sarà dunque una sfida breve con le regole della boxe tanto che Nasukawa, che è un kickboxer ufficialmente già ritirato, sarà multato di 5 mila dollari per ogni calcio che dovesse sferrare a Mayweather. Intanto bisogna anche riferire che nell’altro evento principale la vittoria è andata a Johnny Case, che ha vinto per KO tecnico dopo un orribile infortunio all’occhio di cui è stato vittima Yusuke Yachi. Il lottatore giapponese, visitato dai medici a bordo ring, è stato ovviamente fermato. In precedenza Ayaka Hamasaki aveva vinto la sua sfida; ora dunque sembra che sia tutto pronto perché Floyd Mayweather inizi la sua sfida contro Tenchin Nasukawa. (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MAYWEATHER VS NASUKAWA

Il match Mayweather vs Nasukawa non risulta in programmazione in Italia, né in diretta tv e neanche in diretta streaming video su canali televisivi o streaming in italiano. Non saranno dunque disponibili immagini del match di Saitama tra il veterano americano della boxe e il talento giapponese della kickboxing.

MAYWEATHER STA PER ARRIVARE

Finalmente Floyd Mayweather si sta per presentare alla Saitama Super Arena: in ritardo netto rispetto a quanto annunciato, il pugile statunitense sfiderà Tenshin Nasukawa. Lo ha annunciato via Twitter Leonard Ellerbe, il CEO della Mayweather Promotions, dicendo che il suo assistito ha lasciato un hotel gremito di gente e con telecamere ovunque, tifosi in festa che inneggiavano all’americano e un’espressione che potremmo tradurre, molto liberamente, come “l’atmosfera si incendia”. Dunque tra poco assisteremo davvero allo scontro che chiuderà questo evento: bisogna solo capire a che ora i due lottatori saliranno sul ring, è difficile pensare che Mayweather possa farlo un secondo dopo essere arrivato all’arena ma staremo a vedere anche quello che gli organizzatori decideranno di fare. (agg. di Claudio Franceschini)

MAYWEATHER E’ IRRINTRACCIABILE

Giunti a questo punto, che Floyd Mayweather vs Tenshin Nasukawa si combatta è diventato un dubbio molto forte: al momento ci sono circa due ore di ritardo rispetto al programma dell’evento, ma il problema principale è che il pugile statunitense non si è ancora presentato alla Saitama Super Arena. Il Mirror, che sta aggiornando costantemente sulla situazione, parla di atteggiamento “irrispettoso” da parte di Mayweather, considerando quanto sarà pagato per combattere contro il giapponese; soprattutto, adesso come detto non è nemmeno chiaro se l’americano salirà effettivamente sul ring per effettuare l’incontro esibizione che dovrebbe chiudere la giornata. Si possono anche sollevare domande su cosa sia effettivamente accaduto al pugile; a questo punto è davvero lecito aspettarsi di tutto, ma aspettiamo qualche informazione in più… (agg. di Claudio Franceschini)

IL MOMENTO SI AVVICINA, MA MAYWEATHER NON C’E’

Mancano ancora due combattimenti per vivere Floyd Mayweather vs Tenshin Nasukawa: gli ultimi report dicono che il pugile americano non si sia ancora presentato alla Saitama Super Arena, si tratta di fonti ufficiali riportate dal Mirror. Già concluso il combattimento tra Jiri Prochazka e Brandon Halsey, stanno per entrare sul ring Ayaka Hamasaki e Kanna Asakura e poi avremo quello che sarebbe l’evento principale in parallelo con l’incontro finale. Kyoji Horiguchi vs Darrion Caldwell è la sfida che precede quella tra Mayweather e Nasukawa, ma arrivano brutte notizie perché pochi minuti fa si è detto che la sfida che tutti stanno aspettando non si combatterebbe prima di un’ora. Dunque dovremo aspettare ancora per vedere all’opera il pugile statunitense contro l’idolo di casa… (agg. di Claudio Franceschini)

MAYWEATHER IN RITARDO?

Siamo sempre più vicini all’inizio della sfida Floyd Mayweather vs Tenshin Nasukawa: dobbiamo ricordare che questo match esibizione arriva a conclusione di un’intera giornata di combattimenti, anche giustamente visto che si tratta dell’evento principale. Nel frattempo possiamo dire che Gabi Garcia ha appena battuto Barbara Nepomuceno in maniera netta, e che gli aggiornamenti che arrivano dal Mirror non sono incoraggianti: si mormora infatti che Mayweather non si sia presentato alla Saitama Super Arena, e che dunque il combattimento contro Nasukawa possa essere cancellato. Il problema sarebbe dovuto ad un ritardo: il match dovrebbe cominciare nel giro di mezz’ora ma le ultime notizie, che si leggono sui social network, dicono che Mayweather sia ancora ad un’ora dall’arena. Non ci resta dunque che aspettare e vedere quello che succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

MAYWEATHER VS NASUKAWA, LA SFIDA SI AVVICINA

Prima di dare la parola alla diretta Mayweather vs Nasukawa, andiamo a rinfrescare la memoria degli appassionati, ricordando le regole di questa particolare manifestazione che sta per avere inizio. Trattandosi non di un evento ufficiale, ma solo di un evento di spettacolo (benchè certo di grandissimo rilievo) la diretta Mayweather vs Nasukawa avrà delle regole tutte sue e di fatto non vi sarà un vero vincitore o un perdente, non essendoci di fatto alcun trofeo o titolo in palio (e pure nessun giudice a bordo del ring a cui verrà chiesto giudizio alfine). Eppure non ci può essere scontro benchè “amichevole” senza regole, in questo caso ben particolari visto che il campione di Mma nipponico per esempio non potrà utilizzare le mosse della sua disciplina, ma dovrà adattarsi alle regole della boxe sul ring. Saranno quindi tre round da tre minuti ciascuno e entrambi gli sfidanti indosseranno dei guantoni Rizin da 8 once. Va poi ricordato che il peso del match è fissato a 147 pounds mentre di solito Nasukawa combatteva su una media di 121 pounds: il precedente di Maywearher con Conor Mc Gregor era di 154 pounds lo scorso anno. La diretta Mayweather vs Nasukawa quindi potrebbe non presentarsi come uno scontro equilibrato: in ogni caso vincerà lo spettacolo sul ring giapponese. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELL’INCONTRO

La diretta di Mayweather vs Nasukawa, incontro che oggi lunedì 31 dicembre 2018 regalerà grande spettacolo, metterà di fronte uno dei volti più noti della boxe mondiale, l’americano Floyd Mayweather, e il kickboxer giapponese Tenshin Nasukawa. Si affrontano dunque specialisti di due discipline differenti in quella che sarà un’esibizione più che una vera e propria gara (non ci saranno giudici), anche se naturalmente nessuno dei due vorrà perdere e di certo ci regaleranno un match palpitante. Mayweather vs Nasukawa farà parte dell’evento Rizin 14 alla Saitama Super Arena naturalmente di Satana, in Giappone. Per la prima volta Mayweather combatterà nel Paese del Sol Levante, anche se naturalmente questo incontro non entrerà in alcuna statistica ufficiale della carriera di Mayweather nel pugilato. Non si tratterà di una sfida inedita, perché lo stesso Mayweather ha già combattuto contro Conor McGregor, campione delle arti marziali miste, dunque la commistione tra diversi sport di combattimento prosegue, perché in molte nazioni attira l’interesse – e munifici sponsor.

DIRETTA MAYWEATHER VS NASUKAWA: LE REGOLE DELL’INCONTRO

Mayweather vs Nasukawa sarà anche uno scontro generazionale, dal momento che l’americano è nato nel 1977 e il giapponese è del 1998 e dunque ha la bellezza di 21 anni in meno. Nei giorni scorsi sono state fissate le regole di questo incontro anomalo, che ricordiamo essere un’esibizione più che un match vero e proprio, tanto che non ci saranno giudici. Si disputeranno tre round dalla durata di tre minuti ciascuno, saranno valide le regole della boxe e il peso è stato fissato in 147 libbre, cioè 67,7 kg. Come già accennato, l’incontro non entrerà nelle statistiche ufficiali né del pugilato né della MMA. Le parole di Floyd Mayweather parlano chiaro su quale sarà lo spirito dell’evento, almeno da parte sua: “È tutto per divertimento. Saranno nove minuti di puro divertimento, sarà piacevole, sto lavorando per creare uno show di tre round”. Avrà forse un approccio più agonistico Tenshin Nasukawa: “Combattere contro Mayweather è un grande onore, voglio fare una grande figura in questa sfida così coinvolgente”.



