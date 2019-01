Diretta Monza Busto Arsizio / Streaming video e tv: scontro per la vetta nel derby lombardo (Serie A1 volley)

Monza-Busto Arsizio, diretta dagli arbitri Maurina Sessolo e Umberto Zanussi, è la partita di volley femminile in programma oggi 10 gennaio 2019: fischio d’inizio atteso per le ore 20.30 alla Candy Arene di Monza. Ecco che il turno infrasettimanale della Serie A1 di volley femminile si chiude oggi con la diretta tra Monza e Busto Arsizio, atteso derby lombardo che vedrà in campo due squadre più che mai decise a dare la svolta giusta alla propria seconda parte della stagione. La situazione in classifica poi è davvero interessante alla vigilia della 15^ giornata. Le ragazze di Miguel Angel Falasca, come pure le biancorosse di Mencarelli hanno fame di vittorie, specie se si vuole dare nuovo slancio alle proprie ambizioni di alta graduatoria a fine stagione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Monza Busto Arsizio sarà visibile per tutti sulla tv di stato. Appuntamento alle ore 20.30 su Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà inoltre possibile assistere alla sfida anche in diretta streaming video, tramite il portale raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONZA BUSTO ARSIZIO IN STREAMING VIDEO (da raiplay)

RISULTATI E PRECEDENTI

Come detto prima, entrambe le squadre puntano alla diretta Monza Busto Arsizio di questa sera per dare nuovo slancio alla propria seconda parte della stagione, benchè le premesse siano ben diverse. Ecco infatti che le ragazze di Falasca, dopo un avvio di stagione un poco difficoltoso, stanno facendo grandi cose in Italia come in Europa (ricordiamo che Monza sta partecipando alla Challenge Cup sul continente). Anzi se controlliamo i dati, ci accorgiamo che la Saugella di fatto non incassa un KO dal 2 dicembre, quando perse per 3-0 contro Novara capolista. Da qui per Monza sono stati solo successi e soddisfazioni: ecco quindi che il club si presenta alla partita di oggi con 26 punti e la quarta posizione in classifica. Non sorride invece Busto Arsizio che dopo una partenza fulminea (come ben dimostra anche il successo raccolto a novembre contro Chieri), ha decisamente tirato il freno a mano. Le ragazze di Mencarelli infatti pur conservando il quinto posto con 24 punti non stanno certo festeggiando in queste festività natalizie. Le biancorosse hanno recuperato ben quattro sconfitte di fila, maturate rispettivamente dal 23 dicembre scorso contro Novara, Casalmaggiore, Conegliano e Bergamo. Certo le avversarie son di gran valore (anche controllando il loro piazzamento in classifica), ma la squadra di Mencarelli non può permettersi tali tonfi se vuole concorrere agli obbiettivi fissati a inizio stagione.



