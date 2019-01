Diretta Fortitudo Bologna Verona/ Streaming video e tv: big match al PalaDozza (basket A2 Est)

Fortitudo Bologna Verona, valida per la prima giornata di ritorno nel girone Est di basket Serie A2 2018-2019, si gioca alle ore 18:00 di domenica 13 gennaio: si torna sul parquet del PalaDozza per una partita che può confermare il volo della capolista, ma allo stesso tempo potrebbe ridurre le distanze. La Tezenis infatti è una delle squadre che inseguono la Fortitudo con tre partite di ritardo: grazie a un bilancio fantastico nelle ultime uscite (ultima sconfitta al PalaVerde oltre due mesi fa) gli scaligeri sono riusciti ad agganciare Treviso e Montegranaro (battuta nella sfida diretta) al secondo posto, e adesso in questo girone di ritorno partirà la caccia a una Bologna che sta dimostrando di averne più delle avversarie, arriva dalla vittoria di Roseto e spera di mantenere questo distacco fino al termine della regular season, cosa che ovviamente le darebbe la promozione diretta. Noi restiamo in attesa della diretta di Fortitudo Bologna Verona, che prende il via tra poco e si prospetta davvero molto interessante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire la diretta tv di Fortitudo Bologna Verona: il campionato di basket Serie A2 infatti non è disponibile nel nostro Paese – nemmeno in diretta streaming video – e dunque per racimolare informazioni utili sulla partita, come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori, potrete avvalervi del sito www.legapallacanestro.com. La Lega permette anche di consultare le relative pagine presenti sui social network: in particolare abbiamo facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Fortitudo Bologna Verona è un big match, non si potrebbe chiamarlo in altro modo: la Lavoropiù ha perso una sola partita in tutto il girone di andata, è riuscita a creare distacco tra sè e le avversarie dirette per la promozione e continua nel suo campionato di altissimo livello. La vittoria contro Roseto è stata la quattordicesima in stagione: partita non scontata e che infatti si è conclusa all’overtime, con il solito contributo a tutto tondo di Maarty Leunen (9 punti e 15 rimbalzi con 4/9 dal campo) e un Kenny Hasbrouck da 21 punti pur tirando male (6/19), più altri quattro giocatori in doppia cifra tra cui un Matteo Fantinelli in crescita costante (15 punti e 5 rimbalzi, 70% al tiro). La Fortitudo insomma sta riuscendo finalmente a giocare secondo il suo livello di roster, come non era accaduto pienamente nelle stagioni scorse; oggi sarà un bel test per la banda di Antimo Martino, perchè Verona arriva dalla bellezza di 9 vittorie consecutive con le quali ha girato un inizio pessimo (2-4) e ha saputo arrivare all’aggancio con realtà che in teoria varrebbero qualcosa in più. La Tezenis è alla prova del nove: se dovesse fare il colpo grosso al PalaDozza sarebbe addirittura candidata per la promozione senza passare dai playoff, una sconfitta comunque non ridimensionerebbe i valori e le ambizioni della squadra anche se certamente potrebbe peggiorarne la classifica nell’immediato.



