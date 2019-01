Diretta Inter Benevento/ Streaming video Rai: Spalletti apre all’ampio turnover (Coppa Italia)

Inter Benevento, che sarà diretta dal signor Antonio Giua, si gioca alle ore 18:00 di domenica 13 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2018-2019: gara secca che prevede, in caso di parità nei regolamentari, i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per determinare la squadra qualificata. I nerazzurri sono clamorosamente favoriti e, in più, avranno anche il vantaggio di poter giocare a San Siro, come stabilito dal sorteggio del campo che da quest’anno si sostituisce al diritto della testa di serie più alta di ospitare la partita. Un’Inter che prima della sosta sembra aver superato il momento delicato vincendo le ultime due partite, e arrivando a una quota di 10 punti nelle ultime quattro; il jolly è dato ovviamente dal successo in extremis contro il Napoli che ha ridotto le distanze dal secondo posto, e adesso Luciano Spalletti vuole provare a fare strada anche in Coppa Italia. C’è ben poco da perdere per il Benevento, che pure sogna dopo aver eliminato Udinese e Cittadella: i sanniti guardano soprattutto alla seconda promozione in Serie A nelle ultime tre stagioni, ma in ogni modo vedremo se nella diretta di Inter Benevento arriverà il sorpresone a ravvivare questi ottavi della Coppa Italia. Intanto, possiamo andare a presentare in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita di San Siro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Benevento sarà trasmessa dalla televisione di stato, come previsto per tutte le partite di Coppa Italia: l’appuntamento nello specifico è su Rai Uno, con la possibilità di seguire gli ottavi di finale anche sul sito www.raiplay.it, dunque in diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone senza costi aggiuntivi.

INTER BENEVENTO, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENEVENTO

Inevitabilmente, per Inter Benevento Luciano Spalletti farà turnover: ci aspettiamo una difesa quasi interamente rivoluzionata, con Padelli protetto da Ranocchia e Miranda che saranno i due centrali mentre D’Ambrosio e Dalbert appaiono favoriti per agire come terzini. A centrocampo ci sono tante soluzioni: ultimamente i due sacrificati sono stati Gagliardini e Vecino e dunque è a loro due che pensiamo per la cerniera davanti alla difesa, mentre Nainggolan potrebbe essere rilanciato dal primo minuto e, in questo senso, può giocare alle spalle della prima punta oppure andare a formare il 4-3-3, modulo al quale Spalletti ha aperto nelle ultime gare di Serie A. Sugli esterni potrebbero giocare Candreva e Keita Baldé, il centravanti salvo clamorose sorprese dovrebbe essere Lautaro Martinez. Per quanto riguarda il Benevento, possiamo ipotizzare una formazione che ricalchi quella che ha battuto il Cittadella: in porta sempre Montipò con Volta, Antei e Sparandeo a formare la linea difensiva. Sugli esterni potrebbero agire Gyamfi (o Maggio) e Cuccurullo – ma visto l’impegno è possibile che Gaetano Letizia o Di Chiara ne facciano le veci); Andrés Tello e Nocerino giocheranno in mezzo, il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Federico Ricci, Massimo Coda e Buonaiuto con Asencio che proverà a mettere in discussione le scelte di Cristian Bucchi.

