Diretta Milano Modena/ Streaming video e tv: lotta nella top five della classifica (Serie A1 volley maschile)

Milano Modena, diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Roberto Boris, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 13 gennaio 2019: fischio d’inizio atteso alle ore 18.00 al Forum di Assago. Ecco che la 15^ giornata del primo campionato di volley maschile di Superlega ci presenta un match di primo livello, specie se controlliamo che cosa ci dice la classifica alla vigilia di questo quarto turno di ritorno della Serie A1. La diretta Milano Modena di questa sera infatti vedrà in campo due squadre non solo in ottimo stato di forma, ma che lottano a distanza ravvicinata entro le prime cinque posizioni della graduatoria. Ecco quindi che se il valore di Modena è ben noto viste pure le superstar presenti in panchina, non possiamo sottovalutare l‘impatto di Piano e compagni alla sfida, che diventa quindi alla portata della squadra di coach Giani. Di sicuro però questa sera non mancherà lo spettacolo e il grande volley tra le mura del Forum.

Alla vigilia della diretta tra Milano e Modena va ricordato a tutti gli appassionati che la diretta tv della sfida di Serie A1 sarà disponibile al canale Raisport +. Diretta streaming video dell’incontro atteso alle ore 18.00 garantita per tutti sul ben noto portale raiplay.it

Come abbiamo detto prima presentando la diretta tra Milano e Modena, la partita di oggi si annuncia come un vero scontro diretto e la classifica della Superlega è in questo senso molto esplicativo. Ecco infatti che alla vigilia di questo quarto turno di ritorno del campionato di Serie A1 la fortissima Modena di Velasco registra la quarta posizione, con 37 punti e una distanza di 4 lunghezze dalla capolista Trento: a bilancio poi leggiamo 13 successi e 3 sconfitte. Altri numeri per Milano che pure lotta dalla quinta posizione: la compagine lombarda infatti dista quasi otto punti dai gialloblu, ma intanto detta il passo tra le piccole e occupa un posto nella top five con un bilancio davvero importante per la squadra di Andrea Giani. Il tabellino di Milano è altresì consistente viste le ben 9 vittorie per ora registrate: ecco perché oggi i lombardi son in grado di affrontare alla pari Modena che non si è dimostrata sempre imbattibile quest’anno (benchè l’ultimo KO sia stato registrato ormai diversi turni fa contro Trento).



