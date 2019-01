Gattuso squalificato dopo Juventus-Milan/ Giudice Sportivo: “Insulti ad arbitro prima della premiazione”

Le polemiche sull’arbitro costano care a Gennaro Gattuso, squalificato dal Giudice Sportivo dopo la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Oltre al danno la beffa per il Milan, sconfitto ieri a Gedda. Il club rossonero deve fare i conti con il verdetto del Giudice Sportivo che aggiorna il conto. Contro il Genoa non ci saranno Kessie (espulso), Calabria e Romagnoli, quest’ultimi ammoniti – da diffidati – e quindi squalificati. Ma non è finita qui, perché non ci sarà neppure l’allenatore, che è stato squalificato per una giornata, da scontare in campionato, e costretto a pagare una multa di 15mila euro. Il tecnico del Milan è stato punito «perché al termine della gara, con fare minaccioso, in prossimità del direttore di gara (Banti, ndr), contestava urlando una sua decisione, nonché per avere successivamente, in attesa della premiazione, rivolto all’arbitro parole offensive ed insinuanti».

GATTUSO SQUALIFICATO DOPO JUVENTUS-MILAN

Gennaro Gattuso si era infuriato perché durante la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, a cinque minuti dalla fine, l’arbitro Banti si è rifiutato di andare a controllare alla Var un intervento in area di Emre Can su Conti, nonostante le insistite sollecitazioni dell’allenatore del Milan. Niente Genoa dunque per lui: non sederà sulla panchina per il match di campionato. Ma non è finita qui, perché il Giudice Sportivo ha punito con una squalifica addirittura fino al 4 febbraio 2019 il medico sociale Mario Brozzi, perché il coordinatore sanitario del Milan «al termine della gara, con fare arrogante e dispregiativo, rivolgendosi a un proprio calciatore (Higuain, ndr), proferiva percepito dal direttore di gara parole gravemente offensive e insinuanti». Il tutto mentre il club rossonero deve risolvere al più presto la grana legata al sempre più imminente addio di Gonzalo Higuain, destinato al Chelsea.

