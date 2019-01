Diretta Gozzano Cuneo/ Streaming video e tv: incrocio tra le sorprese del campionato (Serie C)

Gozzano Cuneo, che sarà diretta dal signor Francesco Carrione, è la partita che apre la ventunesima giornata nel campionato di Serie C 2018-21019: è una delle due sfide che per il girone A si giocano sabato 19 gennaio, al Silvio Piola calcio d’inizio alle ore 14:30. Possiamo descrivere questo incrocio come un faccia a faccia tra due squadre che stanno facendo più di quanto ci si aspettasse: entrambe partivano con la consapevolezza di dover sgomitare a lungo e in maniera costante per salvarsi, oggi hanno addirittura 5 (Gozzano) e 6 punti di vantaggio sulla zona playout, per di più i piemontesi al netto della penalizzazione (3 punti) sarebbero in zona playoff. Se guardiamo ai risultati centrati nell’ultima giornata prima della sosta, scopriamo un prestigioso pareggio a Chiavari per il Gozzano, identico punteggio per il Cuneo che tra le mura amiche ha frenato il Pisa. Volendo approfondire, dovremmo anche dire che la squadra allenata da Cristiano Scazzola ha vinto tre volte in trasferta ma ha perso le ultime due uscite (entrambe per 0-2); questo sarà un altro tema interessante nella diretta di Gozzano Cuneo, il cui calcio d’inizio è previsto tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Gozzano Cuneo, che non viene trasmessa nel nostro Paese: per la quinta stagione consecutiva l’appuntamento con il campionato di Serie C è sul portale elevensports.it, dunque con PC, tablet e smartphone potrete seguire questa partita in diretta streaming video. Per accedere alle immagini è possibile abbonarsi al servizio pagando una quota stagionale, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI GOZZANO CUNEO

Nel leggere le probabili formazioni di Gozzano Cuneo ci accorgiamo della squalifica di Petris: potrebbe già tornare utile il giovane Gioria arrivato dal Bari, ma il favorito per sostituire il numero 7 rimane Tumminelli che dunque agirà a destra nel centrocampo a quattro, che viene completato da Evans sull’altra corsia e dai due centrali Gemelli e Graziano. In difesa ci sarà spazio per Bachir Mané, Emiliano e Francesco Rizzo; in porta confermato Casadei. Nel reparto offensivo non dovrebbe cambiare alcunchè rispetto al pareggio contro la Virtus Entella: Carletti sarà la prima punta con vantaggio su Rolfini, a supporto avremo i due trequartisti Messias e Palazzolo. Il Cuneo si dispone con il 5-3-2: in porta Marcone, in difesa linea centrale con Cristini, Santacroce e Tafa mentre i laterali Castellana e Marin giocheranno sulla linea del reparto arretrato. Avremo poi Bobb e Paolini a presidiare la zona centrale, con Suljic che sarà destinato a fare da regista potendo avanzare la sua posizione: di fatto in fase di attacco il Cuneo si posiziona con una sorta di 3-4-1-2, visto che il numero 14 può fare il trequartista a supporto di Edoardo Defendi e Gissi, con Sulayman Jallow che eventualmente potrebbe strappare una maglia dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per Gozzano Cuneo sono state emesse da varie agenzie, tra cui la Snai: secondo questo bookmaker la partita si prospetta equilibratissima, con un leggero vantaggio per i padroni di casa che infatti hanno una quota di 2,35 sul segno 1 che identifica la loro vittoria, contro il 2,95 che è invece posto sull’eventualità del segno 2 per il successo esterno. L’ipotesi del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare un corrispettivo di 2,90 quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA