Diretta Pordenone AlbinoLeffe/ Streaming video e tv, testa-coda al Bottecchia (Serie C)

Pordenone AlbinoLeffe, diretta dal signor Francesco Cosso, si gioca alle ore 16:30 di sabato 19 gennaio nell’ambito della ventunesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019: quello del Bottecchia è un testa-coda del girone B, perchè i ramarri stanno dominando il torneo e, con 40 punti, hanno un vantaggio di 8 lunghezze sulla prima inseguitrice mentre i lombardi sono ultimi con 18 punti, in compagnia della Giana Erminio. E’ chiaro dunque che si tratti di un’occasione da non perdere per il Pordenone, che ha chiuso l’anno solare vincendo a Fano e prolungando così a nove la striscia di partite senza sconfitte (21 punti). La possibilità di promozione diretta è sempre più concreta, e tecnicamente potrebbe bastare ripetere il passo del girone di andata; intanto sarà interessante valutare in che modo la capolista sarà tornata dalla sosta di tre settimane, e come onorerà l’impegno contro un AlbinoLeffe che arriva da cinque partite senza ko avendone però vinta solo una. Tuttavia il successo di misura contro la Virtus Verona è stato fondamentale perchè si trattava di una sfida diretta; inoltre i lombardi hanno segnato sempre nelle ultime quattro gare, dato non scontato visto che solo in quattro delle precedenti 16 uscite erano andati a segno. Ora, in attesa della diretta di Pordenone AlbinoLeffe, studiamo in maniera dettagliata le probabili formazioni delle due squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pordenone AlbinoLeffe, che non viene trasmessa nel nostro Paese: per la quinta stagione consecutiva l’appuntamento con il campionato di Serie C è sul portale elevensports.it, dunque con PC, tablet e smartphone potrete seguire questa partita in diretta streaming video. Per accedere alle immagini è possibile abbonarsi al servizio pagando una quota stagionale, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE ALBINOLEFFE

In Pordenone AlbinoLeffe, i neroverdi potrebbero mandare in panchina i nuovi acquisti ma la formazione titolare dovrebbe essere confermata: in porta va Bindi, davanti a lui Barison e Bassoli con Semenzato e De Agostini che agiranno in qualità di terzini. Rispetto alla vittoria di Ravenna Misuraca potrebbe prendersi la maglia di mezzala al posto di Damian, se la gioca anche Ciurria mentre vanno verso la conferma sia l’altro interno Gavazzi che il playmaker basso Burrai; nel reparto offensivo una lieve possibilità ce l’ha Berrettoni, che Attilio Tesser può mandare in campo come trequartista. Davanti infatti Candellone e Germinale sembrano non essere in discussione, ma si vedrà. Per risolvere il problema del gol – come detto già migliorato – l’AlbinoLeffe ha acquistato Sacha Cori dal Monza: il veterano allora si gioca una maglia con Sibilli – Kouko dovrebbe essere confermato – per il resto dovrebbe giocare la stessa squadra che ha fermato l’Imolese. Gonzi e Ruffini completano il centrocampo partendo dalle corsie esterne, Agnello e Sbaffo fanno compagnia a Giorgione che sarà il riferimento per la mediana con compiti di regia. A protezione del portiere Coser giocherà una linea difensiva a tre: Sabotic, Gusu e Stefanelli i probabili titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Clamorosamente favoriti i padroni di casa in Pordenone AlbinoLeffe: non è usuale trovare tanta differenza, in una partita di Serie C, tra la quota per il segno 1 (che in questo caso vale 1,30 volte la somma giocata) e quella per il segno 2, che identifica il successo esterno dei lombardi e vi farebbe guadagnare ben 9,25 volte la puntata. Siamo ad un valore di 4.25 volte la cifra investita per l’eventualità del segno X, che come di consueto regola il pareggio.



