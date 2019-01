Diretta Udinese Parma/ Streaming video e tv: Mandragora e Pussetto sono squalificati (Serie A)

Udinese Parma, diretta dall’arbitro Mazzoleni, si gioca oggi sabato 19 gennaio 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine. Le due squadre dunque scenderanno in campo per dare vita al secondo anticipo della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno e anche dell’anno solare dopo la pausa invernale, che è stata ancora più lunga per Udinese e Parma, due formazioni che già in estate erano state eliminate dalla Coppa Italia. L’Udinese di Davide Nicola riparte dunque da 18 punti in classifica e dalla vittoria per 2-0 contro il Cagliari ottenuta nella scorsa giornata: l’obiettivo dei friulani è naturalmente quello di sfruttare di nuovo il fattore campo per allontanare la zona calda, dal momento che per ora l’Udinese non può ancora dirsi al sicuro in ottica salvezza. Il Parma di Roberto D’Aversa invece, pur avendo perso in casa contro la Roma prima della sosta, ha ottenuto ben 25 punti nell’andata: la salvezza è praticamente già in cassaforte, non resta che continuare così per garantirsi la tranquillità e magari tenere aperta pure la speranza di lottare per l’Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Udinese Parma in diretta tv sarà visibile esclusivamente su Sky, perché la partita delle ore 18.00 del sabato è trasmessa solamente dalla televisione satellitare. L’appuntamento per tutti gli abbonati sarà dunque sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) oppure Sky Sport 251, in alternativa ci sarà anche la possibilità della diretta streaming video garantita dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE PARMA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Udinese Parma. Davide Nicola dovrà fare i conti soprattutto con le squalifiche di Mandragora e Pussetto: nel cuore del centrocampo dunque sarà Behrami a guidare la manovra dell’Udinese e dovrebbe esserci spazio anche per Balic. In attacco c’è il volto nuovo Okaka, ma la soluzione più probabile per sostituire Pussetto è vedere De Paul in posizione più avanzata al fianco di Lasagna – sempre che Okaka non giochi proprio al posto di Kevin. Nel Parma invece torna disponibile Calaiò, tuttavia in attacco dovremmo vedere il tridente più classico con Gervinho, Inglese e Biabiany, con il francese semmai insidiato da Ciciretti oppure Siligardi. A centrocampo il nuovo acquisto Kucka contende il posto a Deiola, in cabina di regia invece ci sarà Stulac, anche perché Scozzarella è infortunato.

PRONOSTICO E QUOTE

L’analisi del pronostico di Udinese Parma ci dice che le quote dell’agenzia di scommesse Snai favoriscono i padroni di casa friulani: una vittoria dei bianconeri (segno 1) è infatti quotata a 2,05. Si sale alla quota di 3,25 invece in caso di pareggio e dunque di segno X, infine un colpaccio esterno del Parma – naturalmente indicato dal segno 2 – varrebbe 3,85 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA