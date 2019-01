Monza Padova/ Streaming video e diretta Rai: orario e risultato live (Superlega volley)

Monza Padova, diretta dagli arbitri Alessandro Cerra e Giuseppe Curto, è l’anticipo valido per la diciottesima giornata della Superlega di volley, il massimo campionato della pallavolo maschile italiana che è giunto già alla quinta giornata del girone di ritorno. L’appuntamento sarà alle ore 18.00 di questa sera, sabato 19 gennaio 2019, presso la Candy Arena di Monza, dove andrà in scena una partita assai delicata per entrambe le squadre. Monza Padova infatti potrebbe dirci di più su ambizioni e obiettivi di due formazioni che sono in lotta per conquistare un posto nella zona playoff al termine della stagione regolare. Monza è settima a quota 24 punti in classifica, Padova è ottava con una sola lunghezza di ritardo dai brianzoli e queste due saranno le ultime posizioni utili per garantirsi un posto ai playoff, dunque entrambe le compagini puntano a consolidare questo status, lasciando caso mai all’avversaria odierna l’onere di doversi guardare alle spalle – va comunque ricordato che Monza ha una partita da recuperare, dunque è Padova maggiormente a rischio.

Monza Padova in diretta tv sarà visibile oggi, naturalmente alle ore 18.00, su Rai Sport + HD, il canale numero 57 che è la casa della pallavolo in chiaro. L'appuntamento sarà dunque disponibile a tutti, anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l'applicazione di Rai Play per chi non potesse mettersi davanti a un televisore.

Abbiamo già illustrato l’importanza di questa vera e propria sfida diretta tra Monza e Padova in classifica. La squadra lombarda ha visto rinviata la partita che avrebbe dovuto giocare all’Epifania contro Vibo Valentia, poi è stata sconfitta al tie-break da Ravenna e di conseguenza per ora ha raccolto un solo punto nel 2019: la situazione comunque è ancora sotto controllo per Monza, a patto naturalmente di sconfiggere Padova questa sera in un match che potrebbe diventare snodo fondamentale per la stagione della compagine brianzola. Quanto a Padova, che fino a Natale stava vivendo un periodo eccellente, la sconfitta subita sul campo di Latina è stata un colpo che ha causato un passaggio a vuoto forse interrotto dalle ultime due vittorie su Castellana Grotte e Sora, anche se il 3-2 interno contro i frusinati non può essere considerato del tutto soddisfacente. Ecco dunque che, vista dall’ottica della Kioene, la partita di oggi contro il Vero Volley ci dirà se il momento difficile è stato davvero messo alle spalle o se le difficoltà di Padova proseguiranno.



