Diretta Lucchese Pistoiese/ Streaming video e tv: le mosse di Favarin per il riscatto (Serie C)

Lucchese Pistoiese, diretta dall’arbitro Marco Acanfora, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 18.30, sarà uno dei match in programma nella seconda giornata di ritorno del girone A nel campionato di Serie C. La Lucchese ha chiuso il 2018 con tre pareggi consecutivi contro Albissola, Pontedera e Arezzo. Non sono bastati ai rossoneri per abbandonare l’ultimo posto solitario in classifica, con dodici punti sui quali pesano gli undici di penalizzazione inflitti al sodalizio rossonero. La salvezza sembra comunque possibile a patto di trovare la giusta continuità: la Pistoiese dalla sua ha salutato il vecchio anno battendo 3-1 la Pro Patria e portandosi sul confine della zona play out, con due vittorie nelle ultime tre partite giocate che hanno interrotto un periodo di crisi che aveva spinto gli orange molto indietro in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv per quanto riguarda la diretta Lucchese Pistoiese sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. Gli appassionati di calcio abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire comunque la diretta streaming video via internet della partita collegandosi tramite pc, smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PISTOIESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Porta Elisa di Lucca per la diretta Lucchese Pistoiese. I padroni di casa rossoneri scenderanno in campo con Falcone in porta, Lombardo sull’out difensivo di destra e Favale sull’out difensivo di sinistra, mentre Gabbia e Martinelli si muoveranno come centrali della retroguardia. A centrocampo spazio a Bernardini, l’argentino Mauri e Zanini, mentre nel tridente offensivo i titolari saranno Sorrentino, De Feo e Provenzano. Nella Pistoiese il maltese Muscat, Terigi e Cagnano formeranno la difesa a tre davanti all’estremo difensore Meli, mentre a centrocampo Luperini, Picchi e Vitiello si muoveranno per vie centrali. Le corsie laterali saranno affidate a El Kaouakibi a destra e a Llamas a sinistra, mentre Cellini e Fanucchi faranno coppia sul fronte offensivo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno tatticamente col 4-3-3 schierato dall’allenatore della Lucchese, Giancarlo Favarin, e il 3-5-2 scelto come modulo di partenza dal mister della Pistoiese, Antonino Asta. Nel match d’andata vittoria pirotecnica della Lucchese a Pistoia con il punteggio di 2-4, con doppietta di Bortolussi e gol di Strechie e Sorrentino per i rossoneri. Ultimo precedente a Lucca, 1-1 tra le due formazioni lo scorso 3 aprile, mentre i rossoneri non battono gli orange in casa dal 2-0 del 27 novembre 2016 firmato dalle reti di Forte e Terrani. La Pistoiese ha espugnato il Porta Elisa per l’ultima volta in campionato con l’1-2 del 16 novembre 2014.

PRONOSTICO E QUOTE

Le principali agenzie di scommesse vedono la Lucchese favorita per la conquista dei tre punti contro la Pistoiese. Vittoria in casa proposta a una quota di 1.90 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.00 la quota relativa all’eventuale pareggio e la quota della vittoria in trasferta viene offerta a 4.00 da Eurobet. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.00 e 1.70.lucche



© RIPRODUZIONE RISERVATA