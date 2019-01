Diretta Siracusa Catania/ Streaming video e tv: etnei a caccia del primo posto (Serie C)

Siracusa Catania, diretta dall’arbitro Giovanni Ayrioldi, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà uno dei match in programma nella seconda giornata di ritorno del girone C nel campionato di Serie C. Derby siciliano con gli aretusei che riprendono il cammino dopo la sosta invernale dopo aver chiuso il 2018 con sette risultati di fila senza vittoria ed un solo successo nelle ultime dieci uscite di campionato, rimediato contro il Bisceglie a novembre. Urge un cambio di marcia per una classifica che vede il Siracusa per il momento al quartultimo posto, a ben ventidue punti di distanza da un Catania che battendo il Monopoli nell’ultimo impegno del vecchio anno ha infilato la terza vittoria di fila e si è preso il secondo posto nel girone a braccetto con il Trapani. I punti di distanza dalla Juve Stabia capolista restano nove, anche se il Catania ha ancora una partita in meno giocata rispetto alle Vespe: i rossoazzurri nella parte finale del girone d’andata hanno fatto registrare comunque una crescita di rendimento importante, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque sfide disputate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv per quanto riguarda il match Siracusa-Catania sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. Gli appassionati di calcio abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire comunque la diretta streaming video via internet della partita collegandosi tramite pc, smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA CATANIA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio De Simone di Siracusa per la diretta Siracusa Catania. I padroni di casa aretusei scenderanno in campo con Messina a difesa della porta, Di Sabatino sull’out difensivo di destra e Bruno sull’out difensivo di sinistra, mentre Turati e Bertolo formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo al fianco dell’argentino Ott Vale si muoveranno Daffara e Fricano, mentre Mustacciolo avrà compiti da trequartista alle spalle di Catania e Tiscone, titolari nel tandem offensivo. Risponderà il Catania con Calapai, Aya, Andrea Esposito e Ciancio schierati rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra in una difesa a quattro davanti all’estremo difensore Pisseri. Biagianti a centrocampo sarà affiancato da Lodi e Rizzo, mentre i titolari nel tridente offensivo saranno Marotta, Curiale e il gambiano Manneh.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno tatticamente col 4-3-1-2 schierato dall’allenatore del Siracusa, Ezio Raciti, e il 4-3-3 scelto come modulo di partenza dal mister del Catania, Andrea Sottil. Nel match d’andata a Catania gli etnei si sono imposti con il risultato di 2-1 con reti decisive di Marotta e Biagianti, con i rossoazzurri che hanno fatto bottino pieno anche nell’ultima sfida di campionato disputata a Siracusa il 14 ottobre 2017, 0-1 con gol vittoria siglato da Mazzarani. Al 10 dicembre 2016 risale l’ultima vittoria in casa del Siracusa contro il Catania, 1-0 con gol decisivo di Scardina.

PRONOSTICO E QUOTE

Le principali agenzie di scommesse vedono il Catania favorito per la conquista dei tre punti sul campo del Siracusa. Vittoria in casa proposta a una quota di 4.00 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.20 la quota relativa all’eventuale pareggio e la quota della vittoria in trasferta viene offerta a 1.90 da Eurobet. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.16 e 1.60.



