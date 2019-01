Diretta Trento Civitanova/ Streaming video e tv: Lorenzetti cerca la fuga (Serie A1 volley maschile)

Trento Civitanova, diretta dagli arbitri Roberto Boris e Armando Simbari, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 20 gennaio 2019: fischio d’inizio atteso per le ore 18.00 al Pala Trento. La 18^ giornata del campionato di Serie A 1 di Superlega si apre con una delle partite più attese dell’anno e non solo considerano la classifica alla vigilia di questo quinto turno di ritorno: la diretta Trento Civitanova infatti vede protagonisti due dei club più vincenti e storici in Italia e in Europa e che fin troppe volte si sono contesi trofei e scudetti. L’albo d’oro della partita di oggi è davvero un capitolo ben nutrito a parte: basti anche solo ricordare che la Diatec e Lube solo pochi mesi fa si sono contese anche la finalissima del Mondiale per club in Polonia. Storia a parte però la sfida di questa sera rimane un evento unico anche solo per le personalità che avremo sul taraflex tra poche ore. Nomi come Giannelli, Grebennikov, Kovacevic, Bruno e Osmany Juantorena sono infatti ben noti anche a chi è forse meno appassionato: lo spettacolo quindi è più che garantito al Pala Trento questa sera.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la diretta Trento Civitanova sarà visibile per tutti gli appassionati sulla tv di stato: appuntamento con la diretta tv alle ore 18.00 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video della partita di Superlega disponibile al portale raiplay.it.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come annunciato prima sono ovviamente tanti i motivi che rendono la diretta Trento Civitanova di questa sera un evento unico nel campionato di Superlega ma non solo: albo d’oro, storia e blasone dei due club, protagonisti in campo e pure palmares. Anche solo però vedendo la classifica alla vigilia di questa 18^ giornata del campionato di Serie A1 però capiamo subito che il match è prestigioso. I padroni di casa di Mister Lorenzetti cercano infatti la fuga in alto: la società trentina è infatti capolista con ben 44 punti, ma ha solo due lunghezze di vantaggio su Perugia, prima rivale. Fare tre punti oggi però non sarà semplice, benché certo Trento ha dimostrato quest’anno di avere una particolare freddezza nelle partite da dentro o fuori e quella di oggi con la Lube lo è di certo. Non meno motivata è la squadra di Fefè De Giorgi: dopo un mercato importante e fin troppe finali perse nelle ultime due stagioni, i cucinieri sono più che mai motivati a dare la svolta alla propria seconda parte di stagione. Dopo il KO in campionato contro Perugia, ma soprattutto con il ritorno al successo in occasione del match di champions contro lo Zaksa, lo spirito in casa marchigiana è alto e vi è parecchio ottimismo in vista della diretta Trento Civitanova di questa sera. La classifica però segna una differenza: i cucinieri di De Giorgi sono si terzi ma solo con 38 punti e quindi un distacco di ben 6 punti proprio sui trentini.



