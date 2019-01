Manny Pacquiao-Broner, mondiale boxe welter Wba/ Diretta streaming video, risultato live da Las Vegas

Grande appuntamento questa notte per tutti gli appassionati della boxe visto che la leggenda Manny Pacquiao sfiderà Adrien Broner per il titolo di campione mondiale dei pesi welter Wba. L’incontro si terrà questa notte, a partire dalle ore 3:00 in Italia, in diretta da Las Vegas, uno dei classici scenari quando si parla di boxe “seria” e di arti marziali in generale. Pacquiao è ovviamente il campione da battere, e nonostante il filippino abbia compiuto 40 anni lo scorso mese di dicembre, la sua carriera sembra tutt’altro che vicina all’epilogo. Otto le categorie in cui ha combattuto, otto i titoli di campione del mondo ottenuto, Manny Pacquiao è più di un semplice fenomeno della boxe, visto che in casa è considerato una vera e propria leggenda vivente. Senatore e colonnello dell’esercito, quando gioca lui le Filippine si bloccano, un po’ come quando si disputano i campionati mondiali di calcio.

PACQUIAO VS BRONER: DUE SFIDANTI ALL’OPPOSTO

Molti fra gli esperti e i critici del settore che hanno dato più volte per finito Pacquiao in questi ultimi anni, in particolare, dopo il ko a sorpresa del 2012 subito da Marquez. Simili i pareri dopo la gara show contro Mayweather, o a seguito della sconfitta in Australia contro Jeff Horn, ma PacMan ha sempre saputo rialzare la testa, arrivando quindi a riconquistare il titolo di campione welter della Wba dopo l’incontro con Matthysse. Quasi dimenticavamo della presenza sul quadrato dello sfidante Adrien Broner, che si presenterà a cospetto del filippino con 33 vittorie e tre sconfitte, tutte ai punti. A livello sportivo nulla da eccepire, semmai si può discutere la sua vita extra-ring, correlata da numerosi arresti a seguito di sparatorie, guida senza patente, oltraggio alla corte, ed altre vicende che poco (o forse no), hanno a che vedere con il mondo della boxe. Il suo soprannome del resto è “The problem”, il problema, resta da capire se sia autoreferenziale o rivolto agli altri.

PACQUIAO VS BRONER: DOVE VEDERLO IN TV

Vediamo ora ad un aspetto cruciale della questione, dove vedere l’incontro di boxe fra Pacquiao e Broner. L’evento sarà visibile anche per gli spettatori italiani, visto che la piattaforma streaming Dazn ne ha acquistato i diritti. Di conseguenza, per gustare lo spettacolo bisognerà sintonizzarsi a partire dalle ore 3:00 di questa notte sul canale dedicato, e assistere appunto all’evento in diretta, live, dalla MGM Arena di Las Vegas, Stati Uniti. L’incontro si potrà vedere come da copione via televisione, oppure, sul tablet, sullo schermo del personal computer o su quello del vostro smartphone. Tutti coloro che non sono abbonati a Dazn e che non potranno guardare l’evento, potranno seguire gli aggiornamenti live sui social, in particolare sulle varie pagine Twitter e Facebook ufficiali.



