Si accenderà solo domani lunedi 21 gennaio la partita tra Genoa e Milan, atteso posticipo della 20^ giornata del primo campionato italiano: la sfida di Serie A è attesa quindi al Marassi con fischio d’inizio alle ore 15.00. L’orario non è certo solito e non aveva mancato di suscitare violenti proteste nei giorni scorsi: non per questo però l’incontro sarà meno emozionate anche se forse meno partecipato da parte degli appassionati. Considerando quali potrebbero essere le probabili formazioni di Genoa Milan vediamo subito che sia Prandellii che Gattuso faranno certo fatica a mettere in campo l’undici miglior possibile: tra infortuni e squalificati (durante il match di Supercoppa non sono mancati infatti i cartellini contro i giocatori rossoneri) la lista degli assenti è infatti ben ampia. Tenuto conto di questi fattori andiamo a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Genoa Milan, match atteso solo domani pomeriggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Genoa Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky, essendo una delle sette partite disponibili sulla televisione satellitare per questa giornata di Serie A. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (il numero 201) e Sky Sport 256, inoltre gli abbonati avranno a disposizione anche la possibilità della diretta streaming video che sarà garantita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN

LE MOSSE DI PRANDELLI

In vista del match di domani Prandelli dovrà fare a meno della sua punta di diamante Piatek, colpito da squalifica: nelle probabili formazioni di Genoa e Milan quindi troveremo Favilli in coppia con Kouamè in attacco per il modulo a due punte. Confermato il resto del 3-5-2 dei rossoblu, benche certo si potranno partire alcuni ballottaggi dell’ultimo minuto. Ecco che in mediana vedremo in campo dal primo minuto il terzetto al centro composto da Bessa, Miguel Veloso e Hilijemark, mentre sull’esterno il tecnico dovrebbe dare fiducia a Romulo e Lazovic, benché questo possa entrare in dubbio con Rolon (benche in tal caso si dovrebbe virare sul 4-3-1-2 come modulo di partenza). Pochi i dubbi anche in difesa di fronte a Radu: ecco quindi titolari Biraschi, Romerio e Criscito, benchè certo vi siano in panchina diverse soluzioni alternative.

LE SCELTE DI GATTUSO

Ancor più danneggiato l’undici di Gennaro Gattuso: il giudice sportivo infatti ha bloccato per la 20^ giornata di Serie A Kessie, Romagnoli e Calabria per quanto accaduto durante il match a Gedda contro la Juventus. Sarà quindi panchina corta per il Milan in questo turno, ma il tecnico non dovrebbe fare a meno comunque del 4-3-3 come modulo di partenza. Ecco quindi che contro i grifoni vedremo sempre Donnarumma tra i pali, con di fronte a sè un reparto con Musacchio e Zapata al centro, mentre toccherà a Ricardo Rodriguez e Abate agire ai lati: non sottovalutiamo però l’ingresso di Conti dal primo minuto. Per la mediana si segnala l’assenza di Biglia, ancora sulla via del recupero dall’infortunio: sarà Bakayoko ad agire al centro del reparto, con Calhanoglu e Paquetà ai lati. In avanti ritorna invece Suso dopo la Supercoppa saltata per squalifica: con lui saranno titolari dal primo minuto anche Castillejo e Cutrone, come già visto in occasione della Supercoppa.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): 97 Radu; 14 Biraschi, 17 Romero, 4 Criscito, 8 Romulo, 88 Hilijemark, 44 Miguel Veloso, 24 Bessa, 22 Lazovic; 11 Kouamè, 39 Favilli. All. Prandelli

MILAN (4-3-3): 99 Donnarumma; 20 Abate, 17 Zapata, 22 Musacchio, 68 Rodriguez; 39 Paquetà, 14 Bakayoko, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 63 Cutrone, 7 Castillejo. All. Gattuso



© RIPRODUZIONE RISERVATA