Super-G Cortina/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del Mondo sci femminile)

La Coppa del Mondo di sci 2018-2019 oggi è di nuovo in diretta con il super-G di Cortina, che completerà il sempre meraviglioso weekend sulla mitica pista Olimpia delle Tofane. Il super-G di oggi pone fine all’attesa lunga addirittura un mese, perché prima di Cortina l’ultimo super-G è stato quello disputato prima di Natale in Val Gardena, in una stagione decisamente tormentata per le velociste, che hanno subito numerose cancellazioni e rinvii delle loro gare finora. Di conseguenza questa sarà appena la quarta gara della stagione nella specialità che coniuga la grande velocità alle doti tecniche e che non prevede prove sul tracciato, rendendo magari ancora più impegnativa la gara odierna. A Cortina bisogna essere campionesse per trionfare, l’albo d’oro lo dimostra in modo chiaro e lo spettacolo certamente non mancherà. Di conseguenza l’attesa resta altissima: andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Cortina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI CORTINA

La diretta del super-G di Cortina avrà inizio alle ore 11.15, quando prenderà il via la prima atleta sulla Olimpia delle Tofane. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G CORTINA: FAVORITE E AZZURRE

Il super-G di Cortina sarà come detto il quarto della stagione. In copertina Mikaela Shiffrin, che non ha disputato le due discese dei giorni scorsi ma oggi sarà regolarmente al via in super-G, specialità che in questa stagione le ha già regalato due vittorie, prima a Lake Louise e poi a St. Moritz: considerato che Shiffrin non ha preso parte alla gara in Val Gardena, ecco un clamoroso 100% di gare vinte per l’americana in super-G, dove fino alla scorsa stagione non aveva ancora mai vinto. Pur con una gara di pausa, Shiffrin guida la classifica della Coppa di specialità di super-G, un nuovo obiettivo alla portata della cannibale dello sci femminile. Tra le inseguitrici citazione d’obbligo per la slovena Ilka Stuhec, che ha vinto sulla Saslong, e per numerose atlete certamente in grado di salire sul podio: da Lara Gut a Tina Weirather, da Nicole Schmidhofer a Ragnhild Mowinckel fino a Viktoria Rebensburg, sono in tante a voler contrastare il dominio di Mikaela Shiffrin almeno nella velocità. In ottica azzurra spendiamo i nomi di Federica Brignone, che in super-G ha sicuramente ambizioni maggiori rispetto a quelle in discesa, Nadia Fanchini e Nicol Delago, anche se le assenze inevitabilmente pesano. Sofia Goggia in primis naturalmente, ma spendiamo una citazione anche per Johanna Schnarf, che l’anno scorso ci aveva regalato un bellissimo secondo posto nel super-G di Cortina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA