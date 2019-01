Video/ Roma Torino (3-2): highlights e gol della partita (Serie A, 20^ giornata)

Nel video di Roma Torino potremo rivivere gol e highlights di una partita davvero ricca di emozioni, l’ideale per ricominciare il campionato dopo la pausa estiva. La Roma di Eusebio Di Francesco mette in fila la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia, battendo per 3-2 il Torino per la prima volta ko in trasferta in questa stagione dopo una sfida rocambolesca. I giallorossi dominano il primo tempo nonostante una tegola, l’infortunio che costringe Cengiz Under a lasciare il campo a Stephan El Shaarawy. La Roma passa al quarto d’ora con una prodezza di Zaniolo, che da terra arpiona un pallone respinto da Sirigu su una sua precedente conclusione, scagliandolo poi di forza sotto la traversa. Roma capace di giocare a ritmi sostenuti ed al 34’ arriva il raddoppio: Karsdorp lancia nello spazio El Shaarawy, che ruba il tempo a Sirigu in uscita. Fallo e rigore inevitabile, trasformato da Kolarov. Sul doppio vantaggio la Roma continua ad attaccare, ma proprio allo scadere del primo tempo il Toro trova spazi per un contropiede che porta Iago Falque a colpire il palo.

IL SECONDO TEMPO

E’ il preludio che porta alla rimonta granata nella ripresa con due conclusioni dalla distanza: dopo che Dzeko ha fallito il tris da distanza ravvicinata, arriva il gol di Rincon al 6’. Ansaldi pesca il jolly al 22’ e la Roma sembra vacillare, ma al 28’ una bella invenzione di Lorenzo Pellegrini manda in tilt De Silvestri, che si fa infilare da El Shaarawy: per il Faraone è un gioco da ragazzi piazzare il pallone sul primo palo, dove Sirigu non può intervenire. Nel finale il Toro prova di nuovo a gettarsi in avanti, Belotti spreca il pallone del 3-3 e la Roma arriva in porto con tanto di gol annullato a Kolarov nel finale.

VIDEO ROMA TORINO





© RIPRODUZIONE RISERVATA