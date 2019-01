Diretta Roma Torino/ Streaming video e tv: Mazzarri sogna l’aggancio a Di Francesco (Serie A)

Roma Torino, diretta dall’arbitro Giacomelli, sarà una partita di grande fascino e tradizione per aprire la ventesima giornata di Serie A e con essa il girone di ritorno: appuntamento infatti oggi pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio Olimpico della capitale per la sfida fra i giallorossi di Eusebio Di Francesco e i granata di Walter Mazzarri, che daranno il via alla seconda metà del campionato dopo la pausa invernale pur spezzata dalla Coppa Italia. Roma Torino però non è solo una partita di grande storia: saranno le esigenze di classifica in primo piano in quello che possiamo definire uno scontro diretto in zona Europa, perché i granata a quota 27 punti sono distanti solamente tre lunghezze dai giallorossi. La Roma però prima della sosta era apparsa in crescita, come confermato anche dal bel successo a Parma, dunque adesso deve proseguire così per rientrare fra le prime quattro. Il Torino invece aveva chiuso il 2018 con un pareggio per 1-1 contro la Lazio all’Olimpico e ora riparte dallo stesso stadio per continuare a inseguire un posto nella prossima Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Roma Torino in diretta tv sarà visibile esclusivamente su Sky, perché la partita delle ore 15.00 del sabato è trasmessa solamente dalla televisione satellitare. L’appuntamento per tutti gli abbonati sarà dunque sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) oppure Sky Sport 251, in alternativa ci sarà anche la possibilità della diretta streaming video garantita dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

Accennando anche alle probabili formazioni di Roma Torino, focus sulla mediana giallorossa che dovrebbe prevedere la coppia formata da Cristante e Lorenzo Pellegrini, considerati anche i problemi fisici di De Rossi e Nzonzi. In difesa rientrato l’allarme per Manolas, che dovrebbe fare regolarmente coppia con Fazio, il rebus è in attacco dove alle spalle di Dzeko dovrebbero agire Under, Zaniolo ed El Shaarawy, ma scalpitano per una maglia da titolare anche Kluivert e Pastore. Walter Mazzarri deve invece pagare un prezzo molto alto alle squalifiche: fuori causa Izzo e Meitè, in difesa Lyanco è favorito su Bremer per affiancare Nkoulou e Djidji davanti a Sirigu, mentre a centrocampo il Torino dovrebbe proporre la coppia titolare formata da Rincon e Lukic. Non dovrebbero invece esserci dubbi in attacco, sulla coppia formata da Belotti e dall’ex Iago Falque.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Roma Torino, che secondo le quote dell’agenzia di scommesse Snai vede nettamente favoriti i padroni di casa giallorossi. Il segno 1 per la vittoria della Roma è infatti quotato a 1,63, mentre si sale già a quota 4,00 in caso di pareggio e quindi di segno X. Infine, con una vittoria esterna del Torino ecco che il segno 2 ripagherebbe 5,25 volte la posta in palio chi avrà creduto nelle possibilità dei granata.



