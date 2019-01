Video/ Udinese Parma (1-2): highlights e gol della partita (Serie A, 20^ giornata)

Colpo gobbo del Parma che vince ad Udine grazie al rigore realizzato da Inglese e Gervinho che ha risposto al momentaneo pareggio di Okaka: nel video di Udinese Parma potremo ammirare gol e highlights di questa partita vinta per 1-2 dagli emiliani, con il gol di Gervinho da ricordare. Match che ha vissuto di improvvise fiammate con i padroni di casa capaci di sfiorare in un paio di occasioni il pari. Andiamo a scoprire le statistiche della gara per capire l’andamento del match. Possesso palla nettamente a favore dei friulani, 65% contro il 35% dei ducali. Due sono state le parate decisive di Sepe, grande protagonista della gara, con l’Udinese che ha scagliato 17 tiri totali contro i 7 degli ospiti. De Paul, quattro tiri e tre occasioni da gol create, ha provato a prende per mano i suoi compagni senza grande successo. Inglese, oltre al gol, ha perso nove palloni e commesso cinque falli. I numeri parlano di un Parma cinico contro una squadra incapace di concretizzare la grande molo di gioco creata.

LE DICHIARAZIONI

Roberto Inglese ha commentato così il successo in casa dell’Udinese ai microfoni di Sky: “Oggi non era facile, l’Udinese si è rinforzata. Noi siamo ripartiti con la nostra mentalità operaia, aspettandoli e ripartendo in contropiede. Quando Gervinho trova spazi, è devastante: non sempre lo riescono a prendere. Anche se abbiamo subito gol, abbiamo saputo gestire bene i momenti. Ci godiamo questa vittoria: il Parma c’è, e vogliamo esserci fino alla fine”. Il tecnico crociato Roberto D’Aversa ha così commentato a caldo la sfida vinta ad Udine. Le sue parole sono state raccolte dal portale parmalive: “Oggi era una partita importantissima, poichè era uno scontro diretto e venire qui a Udine a fare una prestazione del genere non era semplice. Se analizziamo la partita, abbiamo preso gol su una nostra ingenuità, ma siamo stati bravi a tornare in vantaggio. Questi ragazzi stanno stupendo, abbiamo ripreso l’anno come l’avevamo finito”.

