Video/ Pro Vercelli Arezzo (1-0): highlights e gol della partita (Serie C, 21^ giornata)

Pro Vercelli-Arezzo termina con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa per effetto della rete siglata da Gatto. Prima di raccontare il match andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni. La Pro Vercelli si affida al 4-3-3 con Gatto, Morra e Azzi a completare il tridente offensivo. Dall’altra parte l’Arezzo conferma il solito 4-3-1-2, con Serrotti trequartista alle spalle di Brunori e Cutolo. Pronti, via. Come si vede nel video di Pro Vercelli Arezzo, i ritmi sono altissimi sin da subito. Al 7′ i padroni di casa si rendono pericolosi dagli sviluppi di un corner. Bellemo conclude in mischia ma il pallone finisce alto sopra la traversa difesa da Pelagotti. Al 15′ arriva la risposta dell’Arezzo con Cutolo che supera Nobile con uno scavino. Il gol è quasi certo ma il difensore Milesi si salva in spaccata compiendo un miracolo. Poco dopo granata ancora vicini alla rete, questa volta con Brunori che sfiora il palo. Al 23′ occasione per la Pro con Gatto, che sfonda sulla sinistra e prova a servire Morra a centro area. Interviene Pelagotti. Al 26′ i padroni di casa colpiscono la traversa con Mammarella, autore di un sinistro dalla distanza che si infrange sul montante. Al 40′ torna a farsi vedere l’Arezzo con Remedi, che impegna Nobile con und estro da fuori. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRO VERCELLI AREZZO

LA RIPRESA

Nella ripresa non ci sono cambi e la gara continua a regalare spunti interessanti. Come notiamo nel video di Pro Vercelli Arezzo, al 49′ i padroni di casa passano in vantaggio. Morra devia un cross dalla trequarti, il pallone finisce dalle parti di Gatto che all’altezza del sceondo palo batte Pelagotti con un piatto destro ben assestato. Al 51′ l’Arezzo prova a reagire con Cutolo che fa venire i brividi a Nobile. Nel finale la Pro ci prova con due iniziative interessanti, ma prima Azzi poi Germano mancano il colpo del ko anticipato. L’Arezzo è ancora vivo ma non riesce più a costruire palle gol. All’82’ enorme chance per la Pro Vercelli: Germano stacca di testa ma Pelagotti effettua un miracolo. È l’ultima occasione di una sfida vinta di misura dagli uomini di Grieco. Ecco il video di pro Vercelli Arezzo, con le azioni salienti del match.

