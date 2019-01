Video/ Trapani Vibonese (2-1): highlights e gol della partita (Serie C, 21^ giornata)

Trapani-Vibonese termina con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa. Prima di raccontare il match andiamo a dare uno sguardo ai due schieramenti. Il Trapani si affida a un classico 4-3-3 con Ferretti, Evacuo e Fedato a completare il trio offensivo. Dall’altra parte la Vibonese risponde con il 4-3-2-1, dove Bubas è l’unica punta supportata da Taurino e Melillo. Pronti, via. come si vede nel video di Trapani Vibonese, i ritmi sono bassi e in campo regna l’equilibrio. Poche le chance, sia da una parte che dall’altra. Gli unici sussulti, fin qui, sono due fiammate isolate. Al 13′ Dini respinge in corner un tiro di Taurino. Al 22′ risponde il Trapani con un tentativo di Fedato a tu per tu con Mengoni, con quest’ultimo che reisce a opporsi all’attaccante avversario. Al 31′ Taurino, il più reattivo della Vibonese, chiama Dini al secondo intervento di giornata con una conclusione alzata in corner dal portiere dei locali. Al 32′, dopo gli sviluppi di un corner, Finizio prova a impensierire Dini con un tentativo che si spegne docile tra le braccia del numero uno del Trapani. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TRAPANI VIBONESE

LA RIPRESA

Nella ripresa Vibonese pericolosa con Melillo, che manda sul fondo un bel suggerimento di Finizio. Al 58′ gli ospiti passano in vantaggio con Bubas: Aloi commette un errore da matita blu, quindi ne approfitta Scaccabarozzi che apparecchia un assist da spingere in rete al ben piazzato Bubas. Al 65′ l’arbitro D’Ascanio assegna un calcio di rigore al Trapani per un fallo di Obodo su Nzola. Dagli undici metri va lo stesso Nzola che pareggia i conti. Nel finale il Trapani completa la rimonta all’82’. La difesa della Vibonese allontana male una minaccia, la sfera arriva sui piedi di Toscano che carica una sassata al volo capace di battere Mengoni. Gli uomini di Italiano, a questo punto, si chiudono in trincea fino al triplice fischio dell’arbitro. Ecco il video di Trapani Vibonese, con le azioni salienti del match.

© RIPRODUZIONE RISERVATA