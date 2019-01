Diretta Giana Erminio Fermana/ Streaming video e tv: lombardi sempre ultimi in classifica (Serie C)

Giana Erminio Fermana, diretta dall’arbitro Saia, si gioca alle ore 18:30 di martedì 22 gennaio, è una delle partite che rientrano nel programma della ventiduesima giornata della Serie C 2018-2019: si gioca a Gorgonzola, sul campo di una delle due squadre che sono ultime nella classifica del girone B. La Giana Erminio infatti non riesce a rialzarsi: anzi, rientrata dalla sosta ha incassato cinque gol sul campo dell’Imolese, un ko pesantissimo che ha esteso a otto la striscia di partite senza vittorie, cinque di queste perse. Il successo manca da fine novembre; la Giana fa maggiormente fatica in casa dove ha ottenuto 8 punti in 10 partite e inizia a contemplare il rischio di retrocessione diretta. La Fermana, una delle rivelazioni del campionato, continua a tenere il passo: un altro 1-0 – il secondo in serie – questa volta alla Feralpisalò e terzo posto confermato, con un solo punto di ritardo dalla Triestina e un -9 nei confronti del Pordenone che, almeno virtualmente, potrebbe ancora essere colmato. Al momento in ogni caso l’obiettivo dei marchigiani è quello di arrivare ai playoff con una delle prime posizioni, in modo da saltare qualche turno e aumentare le sue possibilità di promozione; anche per questo la diretta di Giana Erminio Fermana rappresenta una sfida che per gli ospiti va vinta senza se e senza ma, è così anche per i lombardi e dunque ci sarà la possibilità di assistere a 90 minuti interessanti e ricchi di sorprese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Giana Erminio Fermana: come sempre, il campionato di Serie C è esclusiva del portale elevensports.it con l’eccezione di alcuni posticipi designati di turno in turno. Potrete dunque seguire la partita in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; avrete la possibilità di abbonarvi al servizio, pagando un costo stagionale (abbonamento gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno) oppure ogni volta scegliere di acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO FERMANA

Leggendo le probabili formazioni di Giana Erminio Fermana, scopriamo che Montesano torna dalla squalifica e si gioca il posto con Gabriele Rocchi al centro della difesa, dove farebbe coppia con Bonalumi a protezione del portiere Leoni; sugli esterni vanno Perico e Lanini, con un centrocampo nel quale Dalla Bona sarà affiancato da Capano o Piccoli (Palma si è trasferito al Rimini). Anche qui sono previste due ali come Iovine e Lunetta, mentre nel reparto avanzato Mutton potrebbe lasciare la maglia al nuovo arrivato Jefferson, che a quel punto affiancherebbe Perna, capitano e destinato alla conferma come principale riferimento offensivo. Sostanzialmente tutto confermato nella Fermana, dove Marcantognini viene protetto da Comotto e Scrosta che guidano una difesa completata dai terzini Soprano e Sarzi Puttini; Fofana e Giandonato occupano la zona centrale del campo trovando supporto in Iotti e Maurizi, se la gioca Nasic che potrebbe fare l’esterno o anche la seconda punta al fianco di Lupoli. Se fosse così a rimanere fuori sarebbe Zerbo, la cui posizione è insidiata anche da Victor da Silva.

