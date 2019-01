Diretta Imolese Giana Erminio/ Streaming video e tv: lombardi in crisi e ultimi in classifica (Serie C)

La partita Imolese Giana Erminio sarà diretta dal signor Alessio Clerico, e si gioca alle ore 16:30 di sabato 19 gennaio: siamo nel girone B della Serie C 2018-2019, sfida che rientra nel programma della ventunesima giornata. Sia pure con qualche pausa, continua la corsa della squadra ligure verso un posto nei playoff: la neopromossa sta davvero stupendo tutti gli addetti ai lavori, ha perso solo tre partite in tutto il campionato e non conosce sconfitta da sei turni. Guardando il bicchiere mezzo vuoto si potrebbe dire che la vittoria non arriva da quattro turni, ma se non altro l’Imolese è riuscita a pareggiare queste partite e così è riuscita a muovere una classifica che la vede arrivare a questo appuntamento in sesta posizione. La Giana Erminio rappresenta invece la grande delusione: appena tre vittorie quelle dei lombardi, che per di più dopo il colpo in casa del Teramo (25 novembre) non hanno più festeggiato, hanno perso quattro delle ultime sette (il 29 dicembre in casa contro il Vicenza) e come risultati si sono ritrovati ultimi in classifica, con gli stessi punti dell’AlbinoLeffe contro cui all’andata è arrivato uno 0-0 interno che ora potrebbe essere decisamente rischioso. Partita delicata allora quella che ci attende nella diretta di Imolese Giana Erminio; vedremo quello che succederà sul terreno di gioco del Romeo Galli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Imolese Giana Erminio, che non viene trasmessa nel nostro Paese: per la quinta stagione consecutiva l’appuntamento con il campionato di Serie C è sul portale elevensports.it, dunque con PC, tablet e smartphone potrete seguire questa partita in diretta streaming video. Per accedere alle immagini è possibile abbonarsi al servizio pagando una quota stagionale, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE GIANA ERMINIO

In Imolese Giana Erminio, i liguri cambiano portiere: Zommers è stato richiamato dal Parma, dunque Alessio Dionisi dovrà scegliere tra Gian Maria Rossi e Turrin che è appena arrivato dall’Atalanta. Per il resto si dovrebbe andare verso una formazione confermata: Sciacca e Zucchetti i terzini, Checchi e Carini a protezione dell’estremo difensore come centrali di difesa. A centrocampo Carraro sarà incaricato della regia con il supporto di due mezzali che dovrebbero essere Hraiech e Bensaja; alle spalle delle due punte sarà confermato Giuseppe Giovinco, e dunque capitan Belcastro e Giovinco dovrebbero guidare l’attacco anche se De Marchi e Rossetti provano a mettere in crisi le gerarchie dell’allenatore. La Giana Erminio si è regalata un ottimo attaccante come Jefferson, arrivato dal Monza e subito in ballottaggio per una maglia da titolare con Mutton, per affiancare Perna. Alle loro spalle ci sarà il solito centrocampo a quattro guidato da Dalla Bona con la collaborazione di Gianluca Piccoli, sugli esterni Iovine e Lunetta giocheranno in qualità di laterali. Montesano è squalificato, dunque il secondo difensore centrale insieme a Bonalumi sarà Rocchi; Perico e Lanini vanno sulle fasce, in porta giocherà Leoni.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando a quello che riportano le quote dell’agenzia di scommesse Snai, in Imolese Giana Erminio la squadra di casa è nettamente favorita: la sua vittoria è infatti quotata 1,63 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo già ad un valore di 5,25 per quanto riguarda il segno 2 che andrà eventualmente giocato per il successo esterno dei lombardi. Con il pareggio, regolato dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 3,30 volte quanto avrete deciso di investire con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA