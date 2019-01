Diretta Fermana Feralpisalò/ Streaming video e tv: i marchigiani vogliono avvicinare la vetta (Serie C)

Fermana Feralpisalò sarà diretta dal signor Riccardo Annaloro: alle ore 16:30 di sabato 19 gennaio, allo stadio Bruno Recchioni, si gioca la partita valida per la ventunesima giornata nel girone B della Serie C 2018-2019. Sfida di alto livello: i marchigiani si sono staccati dal Pordenone ma restano terzi in classifica e, reduci dalla preziosa vittoria sul campo della Virtus Verona, hanno ripreso un marcia che a fine stagione dovrebbe vederli partecipare ai playoff, anche se la graduatoria è corta e potrebbe succedere di tutto. La post season è l’obiettivo di una Feralpisalò che aveva avuto un grande momento ma con il passare delle settimane ha perso smalto e posizioni: al momento i Leoni del Garda occupano la nona posizione e devono perciò contenere gli assalti delle squadre alle proprie spalle, soprattutto un Monza che ha sicuramente le qualità e la rosa per operare un sorpasso. Dunque nella diretta di Fermana Feralpisalò, attesa ormai tra poche ore, vedremo due squadre ambiziose e competitive affrontarsi in 90 minuti che sono parecchio importanti per entrambe; non ci resta che lasciare le parola al campo, non prima però di aver valutato con attenzione le probabili formazioni della sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fermana Feralpisalò, che non viene trasmessa nel nostro Paese: per la quinta stagione consecutiva l’appuntamento con il campionato di Serie C è sul portale elevensports.it, dunque con PC, tablet e smartphone potrete seguire questa partita in diretta streaming video. Per accedere alle immagini è possibile abbonarsi al servizio pagando una quota stagionale, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA FERALPISALO’

Nelle probabili formazioni di Fermana Feralpisalò vediamo come Flavio Destro sia intenzionato a confermare gli undici che hanno vinto a Verona: davanti a Marcantognini avremo allora una linea difensiva con Comotto e Scrosta centrali, mentre Soprano e Sarzi Puttini agiranno in qualità di terzini con il secondo che potrebbe anche avanzare il proprio raggio d’azione. A centrocampo però è Maurizi che dovrebbe occupare la corsia mancina, con Iotti schierato dall’altra parte; Fofana e Giandonato avranno in mano le chiavi della mediana, davanti invece Lupoli dovrebbe nuovamente fare coppia con Zerbo anche se dalla panchina Victor Da Silva spinge per avere una maglia. La Feralpisalò ha messo a segno i colpi Guidetti e Maiorino, ma ha perso Simone Guerra finito al Vicenza: dunque, nel 3-4-1-2 di Mimmo Toscano, l’ex Livorno potrebbe essere schierato sulla trequarti o da seconda punta al fianco di Mattia Marchi, con Vita che avrà l’altro stop di conseguenza. In mezzo al campo Guidetti potrebbe essere subito titolare prendendo il posto di Magnino, e affiancando Pesce; Parodi e Mordini sono destinati a occupare la zona nevralgica del campo, proteggendo una difesa a tre nella quale giocheranno Paolo Marchi, Legati e Tantardini. Il portiere sarà il veterano De Lucia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Fermana Feralpisalò indicano nella squadra marchigiana la favorita: la vittoria interna, regolata dal segno 1, viene infatti quotata 2,15 volte la somma investita, contro il valore di 3,30 che accompagna invece l’ipotesi del successo bresciano, per il quale dovrete scommettere sul segno 2. Con il pareggio, eventualità identificata dal segno X, la vostra vincita sarebbe pari a 3,00 volte la cifra che avrete messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA