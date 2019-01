Video/ Genoa Milan (0-2): highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata)

Analizziamo il video di Genoa Milan per scoprire come sia andata nelle statistiche la partita della ventesima giornata di Serie A: vittoria dei rossoneri per 2-0 grazie ai gol di Fabio Borini e Suso arrivati rispettivamente al 72’ e 83’ minuto, e si tratta di un successo meritato per la squadra di Gennaro Gattuso (oggi squalificato) che ha avuto il controllo del pallone per il 62% del tempo. Il Genoa ha tirato più volte (13 volte contro 9) ma le conclusioni nello specchio sono state 7 per parte; anche il Grifone ha fatto la sua parte e avrebbe forse meritato maggior sorte, ma Gigio Donnarumma è salito in cattedra “provocando” con la sua deviazione la traversa colpita da Miguel Veloso. A tale proposito bisogna dire che il Genoa ha scelto con più costanza la via del tiro da fuori, provandoci in sei occasioni; gli attacchi dei padroni di casa, che hanno commesso meno falli (14 contro 17), sono arrivati soprattutto dalle fasce laterali (43, distribuiti equamente) e così ha fatto anche il Milan, prediligendo la corsia destra (25) vista la presenza di Suso. Per quanto riguarda la precisione nei passaggi, meglio i rossoneri (87% contro 80%) che però controllando più palloni ne hanno anche persi di più (24) facendo comunque più recuperi (33, mentre per il Genoa sono stati 30); Borini il più pericoloso con 3 occasioni da gol, Tiemoué Bakayoko è stato croce e delizia primeggiando per recuperi (9) e piazzandosi secondo alle spalle di Patrick Cutrone per palle recuperate. Da segnalare anche le ammonizioni: tre per parte.

VIDEO GENOA MILAN: LE DICHIARAZIONI

Avendo presentato il video di Genoa Milan, spazio adesso a qualche dichiarazione. Il primo a presentarsi ai microfoni di Sky Sport è stato Gigio Donnarumma, evidentemente soddisfatto per la vittoria: “A Jeddah abbiamo preso una bella batosta ma ci siamo rialzati nel miglior modo possibile”. Il portiere rossonero ha posto l’accento sulla capacità di soffrire che la squadra ha avuto dopo una partenza non brillante, e sul modo in cui il Milan è uscito alla distanza facendo valere le sue qualità. E’ ancora presto per parlare di Champions League: la strada è lunga ma “l’importante è essere lì, noi siamo pronti alla volata ma adesso dobbiamo pensare partita per partita”. Una battuta anche sulla doppia sfida campionato-Coppa Italia con il Napoli, di cui Donnarumma si è detto tifoso essendo la squadra della sua città (“ovviamente però spero di vincere entrambe le partite”) e su Gonzalo Higuain, non convocato per Marassi e sempre più lontano dal Milan: “Le scelte sono del giocatore, avrà i suoi motivi per questa decisione e io gli auguro tutto il meglio per il futuro”.

Anche Luigi Riccio, vice allenatore e sostituto dello squalificato Gattuso, ha rilasciato le sue impressioni a Sky Sport su Genoa Milan: “Abbiamo sofferto per mezz’ora non trovando le distanze, loro ci hanno raddoppiato con facilità ma poi ci siamo ritrovati e nel secondo tempo abbiamo consolidato i nostri principi”. Per Riccio l’aspetto più importante è stato dato dalla disponibilità al sacrificio nei momenti di difficoltà: “Abbiamo fatto tutti fatica ma tutti sono venuti fuori alla grande, in particolare Andrea Conti sulla destra”. Anche il tecnico è stato ovviamente stuzzicato sull’imminente partenza di Higuain, senza farne un dramma: “Abbiamo faticato a digerire altre cose, alle dinamiche di mercato siamo tutti abituati”. Riccio ha confessato come l’addio del Pipita fosse nell’aria da giorni, ma “noi alleniamo chi è a disposizione”; e, quasi come a rinforzare queste parole, sono arrivati gli elogi per Patrick Cutrone: “Sia oggi che in Supercoppa è stato eccezionale nell’attaccare lo spazio, permettendoci di giocare al meglio sulla trequarti”.





