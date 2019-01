Diretta Rende Monopoli/ Streaming video e tv: sfida in zona playoff allo stadio Lorenzon (Serie C)

Rende Monopoli, diretta dall’arbitro Mario Cascone della sezione Aia di Nocera Inferiore, si giocherà alle ore 20.30 di stasera, mercoledì 23 gennaio. L’appuntamento sarà allo stadio Marco Lorenzon della città calabrese per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C, che è un turno infrasettimanale. Sarà sicuramente una partita stuzzicante questa Rende Monopoli e basta dare uno sguardo alla classifica per capire il perché. Il Rende di Francesco Modesto ha infatti 31 punti in classifica, mentre il Monopoli di Giuseppe Scienza è a quota 30 punti. Entrambe le compagini sono al momento saldamente in zona playoff, ma naturalmente chi riuscisse a vincere lo scontro diretto di questa sera farebbe un grande passo in avanti verso l’obiettivo finale. Il Rende per riuscirci dovrà però rialzarsi dalla batosta incassata dal Catanzaro nel derby calabrese di domenica, mentre il Monopoli è reduce da un pareggio casalingo contro il Potenza. Dopo la sosta insomma nessuna delle due formazioni è ripartita al meglio: oggi chi riuscirà a dare subito una svolta al 2019 agonistico?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Rende Monopoli l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE MONOPOLI

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Rende Monopoli, sarà interessante capire se mister Modesto farà dei cambi dopo la batosta incassata dal Catanzaro. Il modulo 3-4-3 è forse eccessivo per un Rende che non se la passa molto bene in questo periodo, vedremo se i calabresi si copriranno di più, modificando magari anche il tridente composto da Vivacqua, Borello e Gigliotti, nessuno dei quali ha raggiunto la sufficienza nel derby. Per il Monopoli può invece essere una base di partenza più attendibile il 3-5-2 di domenica, con Pissardo in porta protetto dalla linea difensiva a tre composta da Ferrara, Gatti e Mercadante; nel folto centrocampo a cinque indichiamo come possibili titolari Fabris, Paolucci, Scoppa, Sounas e Donnarumma da destra a sinistra, infine ecco Mangni e Gerardi a comporre la coppia d’attacco pugliese.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo ai pronostici su Rende Monopoli: le quote proposte dall’agenzia di scommesse Eurobet sulla partita ci dice che favoriti sono i padroni di casa, nel contesto di un pronostico comunque molto incerto. Il segno 1 infatti è quotato a 2,45 volte la posta in palio, mentre si sale a 2,95 in caso di una vittoria esterna da parte del Monopoli (segno 2). Infine, ecco il pareggio che è proposto a 3,00, dunque il segno X – sia pure di pochissimo – è considerato l’ipotesi meno probabile per questa partita.



